Anlässlich des 50-jährigen Kreisjubiläums ist der Ravensburger Landrat Harald Sievers auf dem eigens dafür entworfenen Jubiläumsradweg von Bad Waldsee nach Altshausen geradelt. Zahlreiche Bürger und Politiker begleiteten ihn auf der rund 20 Kilometer langen Strecke. Im Unterschied zu seinen Mitfahrern trug Sievers keinen Helm, stattdessen aber einen Sonnenhut aus Stroh. Das sorgt nun für Kritik.

Schlechtes Vorbild

„Ein sehr schlechtes Vorbild“, meint etwa SZ–Leserin Nina Bohner in einer Zuschrift an die Redaktion. Damit ist sie nicht allein: Jedem Kind werde gepredigt, dass das Fahren ohne Helm gefährlich sein könne, meint Karl Weber, ebenfalls SZ–Leser, in einem Leserbrief: „Auch ein Landrat hat eine Vorbildfunktion. Deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass Herr Sievers den neuen Radweg zwischen Tannhausen und Haslach radelnd mit Strohhut einweiht.“ Fast täglich lese man von mitunter tödlichen Fahrradunfällen, vor denen ein Helm geschützt hätte.

ADFC: Landrat an Verkehrspolitik messen

Etwas gelassener sieht das ADFC–Vorstandsmitglied Martin Hulin. Er war selbst bei der Radtour dabei und meint: „Wir als Verband empfehlen definitiv jedem einen Helm zu tragen. Einer Pflicht stehen wir aber skeptisch gegenüber.“ Die freie Entscheidung gelte auch für Politiker und in diesem Fall für den Landrat. Dieser solle an seiner Verkehrspolitik gemessen und nicht danach bewertet, ob er einen Helm trage oder nicht.

Sievers schweigt

Und wie steht der Landrat selbst zur Vorbildfrage? „Dazu möchten wir kein Statement abgeben“, heißt es auf SZ–Anfrage.

Parteikollegen mitunter für eine Helmpflicht

Erst kürzlich hatte Sievers’ CDU–Parteifreund und Bundestagsabgeordneter Thomas Bareis eine Helmpflicht ins Spiel gebracht. Axel Müller, passionierter Radfahrer, Bundestagsabgeordneter und ebenfalls Parteikollege erklärt auf SZ–Anfrage, dass, auch wenn es keine Pflicht sei, er seit einem schweren Unfall vor 20 Jahren stets mit Helm fahre. Auch er fuhr bei Sievers Jubiläumstour mit.

Dazu kommt: Seit Kurzem wirbt das Ravensburger Polizeipräsidium in einem eigens dafür gedrehten Video unter dem Slogan „Schütze dein Bestes“ engagiert dafür, beim Radeln einen Helm zu tragen.

Landrat kontra Helm–Kampagne

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ meinte Polizeipräsident Uwe Stürmer zur Jubiläumstour mit Strohhut: „Als Kehrseite des erfreulichen Trends zum vermehrten Radfahren verzeichnen wir leider deutlich mehr Fahrradunfälle mit oft erheblichen Verletzungsfolgen. Gerade deshalb werben wir mit unserer Kampagne für das Tragen eines Fahrradhelms und appellieren an Eltern, nicht nur ihren Kids einen Helm aufzusetzen, sondern selbst mit gutem Beispiel voranzufahren. Deshalb hätte ich mich gefreut, wenn auch Herr Landrat bei seiner Sommertour statt eines Strohhuts einen Fahrradhelm getragen hätte.“

Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im vergangenen Jahr insgesamt 474 tödliche Fahrradunfälle. Rund jeder zweite davon war auf eine Kopfverletzungen zurück zu führen.