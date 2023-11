Die Ravensburger Agendagruppe Mobilfunk und die hiesige Selbsthilfegruppe für Umwelterkrankte unterstützen eine Initiative von 40 Wissenschaftlern, in Kindertagesstätten und Schulen weniger digitale Medien einzusetzen oder sogar in bestimmten Altersklassen ganz darauf zu verzichten.

Die beiden Ravensburger Gruppen beziehen sich dabei auf eine Mitteilung der Gesellschaft für Bildung und Wissen, in der sich vor allem Erziehungswissenschaftler und Fachdidaktiker engagieren. Sie verweisen auf die wissenschaftlich ungeklärten Wirkungen und Nebenwirkungen digitaler Medien auf Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozesse in Kitas und Schulen - und auf mögliche Schäden für Kinder und Jugendliche. Insbesondere, so die Forderung, sollten vor der Klassenstufe 6 keine Digitalmedien eingesetzt werden.

Die Unesco, eine Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, kritisierte in diesem Jahr, dass bei aktuellen IT-Konzepten für Bildungseinrichtungen nicht das Lernen und der pädagogische Nutzen im Mittelpunkt stünden, sondern wirtschaftliche Interessen - entweder um Endgeräte zu verkaufen oder fehlende Lehrkräfte zu ersetzen.