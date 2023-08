Übervolle Auftragsbücher bei den Bauunternehmen — das war einmal, die angestiegenen Kreditzinsen sind nur ein Grund dafür, warum die Nachfrage einbrach und es für so manches Bauunternehmen finanziell eng wird. In Ravensburg hat die Firma Rinker–Bau Insolvenz angemeldet. Im Land sind es einige Dutzend. Haben sich die Firmen keine Reserven beiseite gelegt, als das Geschäft brummte? Der Verband der Bauwirtschaft erklärt, wo das Problem liegt.

Marktlage für Wohnungsbaufirmen ist angespannt

Von Januar bis Mai 2023 haben 65 Firmen aus dem Bauhauptgewerbe Insolvenz angemeldet, wie der Branchenverband Bauwirtschaft Baden–Württemberg mitteilt. Im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum 62, 2021 waren es 47 Insolvenzen.

„Die Insolvenzzahl hat sich nicht sprunghaft erhöht“ Verbands–Pressesprecherin Eleni Auer

Es habe auch schon um 2008 herum deutlich mehr Insolvenzen gegeben. Die Lage ist offenbar nicht dramatisch, aber laut Auer angespannt.

Firmen greifen nach Rettungsanker Kurzarbeit

Seit Kredite nicht mehr so günstig zu haben sind wie in den vergangenen Jahren, und Baumaterialien unter anderem durch Ukraine–Krieg und Inflation teurer geworden sind, gehen Aufträge zurück. „Der Rückgang bei den Auftragseingängen um 23,3 Prozent im ersten Halbjahr 2023 verdeutlicht zudem, dass in den kommenden Monaten ein noch stärkerer Auftragsmangel auf unsere Firmen zukommen wird“, so Auer.

Kurzarbeit ist ein Rettungsanker, nach dem die Betriebe greifen könnten. Der Verband Bauwirtschaft registriert aktuell einen erhöhten Beratungsbedarf zum Thema Kurzarbeit. Das zeige, dass die Lage insbesondere bei den Wohnungsbauunternehmen ernst ist.

Insolvenzverwalterin spricht über Rinker–Bau

In Ravensburg ist mit Rinker–Bau bereits ein Bauunternehmen in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht — mit dem Projekt auf dem sogenannten Rinker–Areal in Ravensburg hat das aber nichts zu tun, der Bauträger dort ist die Firma Reisch aus Bad Saulgau. Laut der vorläufigen Insolvenzverwalterin Simone Kaldenbach aus Friedrichshafen gibt es mehrere Gründe dafür. Die Materialpreise sind gestiegen, deshalb habe das Unternehmen bei Verträgen, die zu Fixpreisen vereinbart worden sind, Nachverhandlungen angestrebt — allerdings ergebnislos. Bei einem weiteren Projekt habe der Bauherr nicht mehr bezahlen können. Und zusätzlich seien weniger Aufträge reingekommen.

„Das alles zwingt ein Bauunternehmen dann in die Knie“, so Kaldenbach. Finanzielle Ausfälle setzten einem kleineren Unternehmen schneller zu als großen Mitbewerbern.

Betrieb läuft weiter, Interessent steht bereit

Aktuell hat die Firma Rinker–Bau Kaldenbachs Angaben zufolge 25 Mitarbeiter, davon drei Auszubildende. Noch seien keine Mitarbeiter entlassen worden. Ob es dazu kommt, wisse sie noch nicht. Der Betrieb laufe trotz Insolvenz weiter. Bauherren und Lieferanten unterstützen die Firma weiterhin, so Kaldenbach.

Denn: „Wir haben einen Interessenten, der hier weitermachen will“, sagt Kaldenbach. Einen kompletten Einbruch der Bautätigkeit erwartet die Insolvenzverwalterin nicht. „Gebaut wird trotzdem“, sagt sie. Daher gehe es nicht um die Auflösung, sondern die Übertragung der Firma. Die Firma Rinker–Bau sei auch einst von der jetzigen Inhaberfamilie aus einem Insolvenzverfahren gekauft worden.

Haben Firmen im Boom die Vorsorge vergessen?

Nachdem die Branche in den vergangenen Jahren boomte, stellt sich aber doch die Frage: Haben die Bauunternehmen in dieser Euphorie verschlafen, sich auch wieder auf härtere Zeiten vorzubereiten? Das weist Eleni Auer vom Verband der Bauwirtschaft Baden–Württemberg zurück. „Keines unserer Unternehmen hat sich während dieser Zeit eine goldene Nase verdient“, sagt sie. Das liege daran, dass die Umsatzrendite im Bau eher gering sei. Und angelegte finanzielle Polster seien durch die Materialpreissteigerungen schnell dahingeschmolzen.

Der Grund: Sogenannte Stoffpreisgleitklauseln habe man bisher nur bei großen öffentlichen Aufträgen eingebaut — das heißt, dass der Auftraggeber höhere Kosten mittragen muss. „Das finden wir auch fair“, so Auer.

Unternehmer zahlt bei Festpreisvertrag gerade drauf

Bei Privatkunden macht das Unternehmen ein Angebot zum Festpreis — und zahlt am Ende drauf, wenn die Kalkulation nicht mehr passt. „Da mussten die Unternehmen ziemlich viel reinbuttern“, sagt Auer.

Auch Insolvenzverwalterin Kaldenbach empfiehlt, dass sich Unternehmer durch Klauseln zur nachträglichen Preisanpassung absichern. Sie hält es für ehrlicher, wenn das Risiko steigender Preise gemeinsam mit den Bauherren getragen wird. „Die Frage ist, ob die Bauherren das mitmachen“, sagt Kaldenbach.

Verband wünscht sich verlässliche Förderprogramme

Aus Sicht des Verbandes Bauwirtschaft Baden–Württemberg wäre es wichtig, dass sich Bauherren auf langfristige Förderprogramme verlassen können.

Als die Bundesförderung für effiziente Gebäude im Januar kurzfristig gestoppt wurde, sei das ein Schock für viele Bauherren gewesen. „Da wurden reihenweise Aufträge storniert“, sagt Auer. So was dürfe aus Sicht ihres Verbandes nicht wieder passieren. „Das Geschäft steht und fällt mit den Förderprogrammen.“