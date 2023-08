„Diebe und Betrüger machen keinen Urlaub“, sagt Florian Suckel, Referent für Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Ravensburg. Die Polizei gibt daher Tipps für Sicherheit bei der Urlaubsplanung, beim Verreisen und den Aufenthalt am Zielort.

Das Wichtigste ist für Florian Suckel, sich nicht erst am Ziel mit dem Thema Sicherheit zu befassen und sich erst dort umsichtig zu verhalten. Dasselbe gelte schon vorab. Häuser und Wohnungen sollten während der Abwesenheit nicht verlassen wirken, zum Beispiel durch übervolle Briefkästen oder heruntergelassene Rollladen. Vor allem sollte man nicht in sozialen Netzwerken posten, dass man in den Urlaub fährt. Um Wohnungseinbrüche möglichst zu verhindern, bietet die Polizei kostenlose Beratungen an. Infos gibt es dazu unter www.k–einbruch.de

Wichtig: Kopien der bedeutendsten Unterlagen

Besonders wichtig ist es laut Polizei, vor der Abreise Kopien von Ausweisen, Tickets und Geldkarten anzufertigen und die an einer separaten Stelle aufzubewahren. Das kann sehr hilfreich sein, wenn die Originale gestohlen werden.

Wenn Sie Ihre EC–Karte sperren lassen wollen, werden Sie nach der Kartennummer gefragt. Wenn Sie die nicht sofort nennen können, verstreicht viel wertvolle Zeit. Floria Suckel

Gesperrt werden kann die Debit– oder Kreditkarte unter Telefon 116 116. Das betrifft aber nur das Sperren bei einer Bargeldabhebung. Beim Bezahlen in Geschäften kann die gestohlene Karte weiter verwendet werden, wenn dort keine PIN benötigt wird. Daher muss der Kartenverlust auch bei der Polizei gemeldet werden. Nur sie kann eine Sperrung bei Handelsunternehmen veranlassen.

Vorsicht vor Taschendieben

Apropos gestohlene Geldkarten: Taschendiebe bevorzugen Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten, um für Ablenkung zu sorgen. Häufig arbeiten sie in Gruppen. Die Polizei rät daher, nur so wenig Bargeld und Plastikkarten wie unbedingt nötig an solche Plätze mitzunehmen. Besonders im Gedränge sollte man seine Wertsachen möglichst nah am Körper tragen und die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper.

Wenn die Vorfreude auf den Urlaub groß ist, dann lässt meistens die Vorsicht nach, weiß der Referent für Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Ravensburg: „Doch gerade auf der Fahrt ist auf Sicherheit zu achten, egal in welchem Verkehrsmittel.“

Auto und Gepäck im Blick behalten

Beim Auto weist die Polizei vor allem auf Vorsicht an Raststätten hin. Möglichst den Wagen immer im Auge behalten, selbst bei einem kurzen Entfernen alle Fenster und Türen schließen. Bei Zwischenübernachtungen auf der Reise empfiehlt die Polizei, nachts alles Gepäck aus dem Wagen zu nehmen.

Apropos Gepäck: Taschen und Wertsachen sollten Reisende auch in Bus und Zug nicht unbeaufsichtigt lassen. Muss man dennoch mal aufs Klo, dann sollte man vertrauenswürdige Mitreisende bitten, kurz auf die eigenen Sachen aufzupassen.

Viele weitere Tipps für einen sicheren Urlaub gibt es unter www.polizei-beratung.de