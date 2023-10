Kriegerische Zeiten

Die Oberschwäbischen Friedenswochen finden in diesem Jahr zum 39. Mal statt. Sie sind verbunden mit der bundesweiten 43. Ökumenischen Friedensdekade und beinhalten mehrere Veranstaltungen hauptsächlich in Ravensburg, aber auch in Lindau und Hannober bei Waldburg.

Das Motto „Den Frieden gewinnen“ scheint aktuell aus der Zeit gefallen zu sein. Sowohl die Ukraine als auch Russland wollen den Krieg gewinnen, der seit Februar 2022 tobt. Dazu kommt jetzt auch noch der Krieg im Nahen Osten. Auch Kongo und Sudan kommen nicht zur Ruhe.

Den Auftakt bildet am Samstag, 4. November, eine Exkursion in die Friedensräume in Lindau-Bad Schachen in der Villa Lindenhof. Die Koordinatorin, Cornelia Speth, wird in die Konzeption dieses etwas anderen Museums einführen. Wer sich an einer Gruppenreise mit der Bahn beteiligen möchte meldet sich unter 0751/16476 an. Alle Teilnehmer, auch die Rad- und Autofahrer treffen sich um11 Uhr am Eingang des Museums.

Am Dienstag, 7. November, spricht die Generalsekretärin von Pax Christi Deutschland, Christine Hoffmann, zum Thema „ Vorrang für zivil ‐ wo stehen Friedenspolitik und Aktive Gewaltfreiheit heute?“. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Haus der Katholischen Kirche, Wilhelmstr. 2, in Ravensburg, statt.

Weiter geht es am Dienstag, 14. November, um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus am Gänsbühl, Herrenstr. 39, Ravensburg. Peter Bürger aus Düsseldorf, Theologe, Journalist und Autor spricht zum Thema „ No peace, no future“.

Am Donnerstag, 16. November, spricht im Gemeindesaal Dreifaltigkeit, Angerstr. 8, Ravensburg, der Journalist und ehemalige UNO-Korrespondent Andreas Zumach aus Berlin zum Thema „Welche neue Welt wollen wir?“

Wie jedes Jahr seit 1988 lädt Pax Christi zum Gedenken an zwei erhängte Deserteure und zehn erschossene polnische Zwangsarbeiter ein. Sie wurden am 23./24. April 1945 von Angehörigen einer Wehrmachtseinheit ermordet. Treffpunkt ist am Samstag, 18. November um 16 Uhr am Gedenkstein am Ortsausgang Waldburg/Inneredensbach, Richtung Hannober.

Den Abschluss der Friedenswochen bildet eine Veranstaltung über „Friedenspädagogik in kriegerischen Zeiten“. Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg und Frieden reden. Sie findet am Mittwoch, 29. November um 18 Uhr im Bischof-Moser-Haus, keb-Seminarraum, Allmandstr. 10, Ravensburg statt.