Die Kreuzweganlage am Schwarzwäldle oberhalb von Ravensburg ist nicht nur wegen ihrer schönen Lage anziehend. Im Vergleich zu vielen derartigen Anlagen in der Region, hat dieser Kreuzweg das Glück, dass er in einer Gruppe Interessierter um Ralf Reiter heute noch tatkräftige Aufmerksamkeit findet.

Seit 2015 hatte sich ein Förderverein um die umfangreiche Restaurierung der 14 Kreuzwegreliefs gekümmert, die 2020 abgeschlossen wurde. Jetzt arbeitet ein Ausschuss der Kirchengemeinde Liebfrauen daran, die anderen Teile der Anlage restaurieren zu lassen. Zwei neu installierte Informationstafeln dokumentieren Geschichte und Restaurierungsprozess.

An einem Junitag überlegen Ralf Reiter und Hans Necker, welcher Standort sich für die Tafeln eigne. Auf der Schwarzwäldle genannten Anhöhe scheint die Sonne durch hohe Laubbäume und taucht die Lichtung um die Lourdesgrotte herum in ein geheimnisvolles Licht. „Hier besser nicht! Da würden sie die Andacht stören“, findet Reiter.

Die Infotafeln verzeichnen die Entstehung: Ende der 1880er–Jahre hat der aus Rottenburg stammende Theodor Schnell die 14 Kreuzweg–Stationen nach einer Vorlage des Müncheners Josef Knabl geschaffen. Die Lourdesgrotte aus Tuffstein wurde im Jahre 1886 eingeweiht und 1911 mit einer Kalkstein-Madonna von Bildhauer Moriz Schlachter versehen.

Zeitlose Darstellung

„So eine Anlage entsteht immer durch die Initiative von unten, aus dem kirchlichen Leben heraus, nicht von oben herab“, betont Ralf Reiter. Er hat über die Kreuzwege in Oberschwaben geforscht und schätzt den Ravensburger mit der Kapellenform der Stationen als den am aufwändigsten gestalteten ein.

Lange Zeit war allerdings die realistische Stilrichtung des sogenannten Historismus unten durch, bemerkt er.

Verglichen mit dem orientalisch gehaltenen Weingartener Kreuzweg, falle hier die zeitlose Darstellung auf, die wohl auf die Einflüsse der Tiroler Schnitzkunstkunst zurückgehe. „Die brutale Gewalt ist dargestellt, wie sie immer und überall hätte geschehen können“, sagt er. Unter jeder Szene steht ein Text aus dem alten und einer aus dem neuen Testament.

Vor der zehnten Station „Jesus wird seiner Kleider beraubt“ weist Ralf Reiter darauf hin, dass die Reliefs im Innenkreis besser erhalten sind, als die außen gelegenen. Mehr als 130 Jahre war die Anlage schließlich Witterung und UV–Strahlen ausgesetzt. 2015 gründete sich auf Initiative der Kirchengemeinde Liebfrauen und des Bürgerforums Altstadt Ravensburg der Förderverein Kreuzweg Schwarzwäldle.

Sein leidenschaftlicher Einsatz, mit Ralf Reiter als Vorsitzendem, Hans Necker als Schatzmeister, und die gute Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt führten 2020 zum erfolgreichen Abschluss. „Die wertvollen, restaurierten Kreuzwegreliefs sind seither mit einem abnehmbaren Schutzglas versehen für längere Zeit gesichert!“, so der Denkmalschützer zufrieden.

Lourdesgrotte und Ölberggrotte restaurieren lassen

Umgeben von den sakralen Kunstwerken unter dem Blätterdach des Wäldchens erzählt der studierte Historiker von seinem Engagement für die Denkmalpflege, die auch dem benachbarten Hauptfriedhof gilt. Sie ist für ihn bestimmt von der guten Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege, aber auch mit lästigen Dingen wie den vielen Plastikblumen, die er eingesammelt hat, und der Bürokratie, die ein eingetragener Verein erfordert.

Als Nachfolger des aufgelösten Fördervereins hat sich deshalb im Frühjahr dieses Jahres ein Ausschuss Kreuzweg Schwarzwäldle gebildet, mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Barbara Maier, Alexander Rottmaier und Anton Keller. Ihr Ziel ist es, die Lourdesgrotte und die Ölberggrotte restaurieren zu lassen.

Ralf Reiter sieht seine Arbeit auch als persönlichen Kreuzweg, der ihn die Erkrankung seiner Frau hindurchgeführt hat. An der 13. Station „Jesus liegt im Schoß seiner schmerzhaften Mutter“ fehlt Jesus eine Hand. „Manche Figuren sind beschädigt. Sie sollen ja nicht aussehen wie aus dem Ei gepellt“, erklärt der Historiker. Den Prozess des Verfalls dürfe man ruhig sehen. Die Philosophie der Denkmalpflege heiße heute Substanzerhaltung.

Mit dem Blick für die Details bemerkt er, dass an der ersten Station „Jesus wird zum Tod verurteilt“ Pilatus mit blauen Augen dargestellt ist. In einem dargereichten Becken wäscht er seine Hände sprichwörtlich in Unschuld. Alle anderen Figuren haben braune Augen. Etwas abseits liegt die Ölberggrotte mit den schlafenden Jüngern, so geschützt, dass sie sehr gut erhalten ist und das Denkmalamt sie glatt übersehen hat. Ralf Reiter fasst zusammen: „Ein wunderbarer Ort!“

Ralf Reiter bietet Führungen durch die Anlage an, die im Kirchenblatt und in der „Schwäbischen Zeitung“ angekündigt werden. Für Gruppen können auch Sonderführungen vereinbart werden.