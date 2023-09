Wer ein Girokonto bei der Kreissparkasse (KSK) Ravensburg hat, muss dafür demnächst mehr bezahlen. Um durchschnittlich 25 Prozent steigt die Gebühr fürs Konto. Bis zum 1. November müssen die Bankkunden der Änderung zustimmen. Wie Vorstandsmitglied und Marketingchef Michael Gresenz betont, handele es sich jedoch um die erste Erhöhung seit 2018.

Ursprünglich habe man schon während der Corona–Pandemie die Gebühren anheben wollen, aber dann wegen der Krise davon abgesehen, um die Menschen nicht zusätzlich zu belasten. Die KSK habe auch nicht einfach die Preise erhöht, sondern die Struktur dem geänderten Nutzungsverhalten der Kunden angepasst.

Im Einzelfall kann das Girokonto dadurch sogar etwas billiger werden. Michael Gresenz

„Im Einzelfall kann das Girokonto dadurch sogar etwas billiger werden“, sagt Gresenz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Beispielsweise sind die Karten (Debitkarte, silberne oder goldene Kreditkarte) ab sofort als Zusatz buchbar. „Manche Kunden haben ihre Kreditkarte ja zum Beispiel auch woanders, sie brauchen sie also gar nicht.“ Im Durchschnitt werde das Girokonto aber um 25 Prozent teurer.

Vier Kontomodelle für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Details: Es gibt vier verschiedene Kontomodelle für unterschiedliche Bedürfnisse. Für Menschen mit sehr wenig Buchungen, Lastschriften, Daueraufträgen oder Überweisungen gibt es das einfache „S–Heimatkonto“ für 2,95 Euro im Monat. Geld ziehen oder einzahlen am Geldautomaten ist umsonst, aber für jede Extraleistung muss Geld gezahlt werden. Beispielsweise 2 Euro für Überweisungen auf Papier, 1 Euro für Überweisungen am Selbstbedienungsterminal, 40 Cent für Lastschriften, Kartenzahlungen, Daueraufträge oder Online-Überweisungen. Auch wer einen Kontoauszug zieht, zahlt dafür 40 Cent.

Im „Paket vor Ort“ (gedacht für Menschen, die gerne selbst zur Bank gehen) für 3 Euro im Monat zusätzlich sind je fünf Freiposten für papierhafte Belege und Überweisungen am Selbstbedienungsterminal sowie fünf Ein– und Auszahlungen an der Kasse inklusive, für alles darüber hinaus zahlt man 50 Cent. Im Paket „Online“ ebenfalls für 3 Euro zusätzlich sind 30 Freiposten für beleglose Buchungen enthalten, im Paket „Online plus“ für 5 Euro sogar 100 Posten. Was darüber hinausgeht, wird mit 20 Cent (Online) oder 5 Cent (Online plus) berechnet.

Karten sind nicht mehr automatisch enthalten

Hinzu kommen bei Bedarf die Karten: die Debit–Karte für einen Euro im Monat, die silberne Kreditkarte für drei Euro oder die goldene Kreditkarte für sieben Euro monatlich (inklusive einiger Versicherungen). Wer also beispielsweise das Paket „Online Plus“ wählt plus Debit– und Kreditkarte, zahlt künftig 15,95 Euro monatlich — oder 191,40 Uhr im Jahr. Ein teurer Spaß, bedenkt man, dass ein Konto bei einer Online–Bank wie der Ing kostenlos ist. Und goldene Kreditkarten gibt es beispielsweise bei der Barclays–Bank gratis.

„Wir sind nicht die Billighuber“, gibt Gresenz auch zu. Das immer noch recht große Filialnetz mit persönlicher Beratung, „höchste Sicherheitsstandards“ beim Online–Banking und die 80 Geldautomaten im Kreis Ravensburg würden diese Kosten aber rechtfertigen. Und nicht zuletzt das Engagement für die Heimat, wie er sagt. „Als öffentliches Unternehmen im Besitz des Landkreises sind wir keinen Aktionären verpflichtet, sondern nur der Region.“ Den neuen Namen „Heimatkonto“ habe man bewusst gewählt, um das Sponsoring von Kultur, Oberschwabenklinik oder Natur– und Umweltschutz zu betonen.

Nicht alle Kunden sind begeistert

Seit vor etwa einer Woche die Ankündigungsbriefe verschickt wurden mit einem Vorschlag, welches Modell am ehesten mit dem bisherigen Nutzungsverhalten des Kontos übereinstimmen, steht das Telefon im Callcenter allerdings nicht still. „Das ist bei Preiserhöhungen ja auch normal, aber zum Teil gibt es auch Beschimpfungen“, sagt Gresenz.

Einer der enttäuschten Kunden, der niemanden beschimpft, aber die Erhöhung für unverhältnismäßig hält, ist der Ravensburger Daniel Heiß. Der 35–jährige Beamte ist technikaffin und zahlt auch kleinere Beträge, etwa den Brezelkauf beim Bäcker, mit seinem Handy. Bargeld verwendet er kaum noch. Bislang nutzte er ein Online–Konto für vier Euro im Monat, bei dem alles inklusive war. Jetzt soll er 8,95 Euro monatlich berappen.

Wenn man die Zahlung per Handy viel nutze, habe man schnell die 100 Freiposten erreicht, so der Ravensburger. Denn auch die Gehaltseingänge, sämtliche Überweisungen, Lastschriften und was sonst noch so im Monat anfalle, würden als Posten zählen. „Und damit muss ich dann zukünftig nicht nur 8,95 Euro im Monat zahlen, sondern auch noch 5 Cent extra pro Posten, wenn ich die 100 Posten überschritten habe. Und genau das ist das, was mich besonders ärgert. Solche absurd hohen Gebühren finde ich persönlich einfach nur unverschämt“, so Heiß, bei dem die Gebührenerhöhung 124 Prozent ausmacht und nicht 25 Prozent. Eventuell sogar mehr, wenn er mit 100 Posten nicht auskommt.

Kunde überlegt, die Bank zu wechseln

„Es ist keine Frage, dass die Filialen vor Ort Geld kosten und ich auch mal froh bin, wenn ich ein Problem oder eine Frage habe und sofort jemand ans Telefon geht oder umgehend zurückruft“, meint der 35–Jährige weiter. Doch angesichts dieser „absurden Kostensteigerung“ überlegt er nun ernsthaft, die Bank zu wechseln.

Das will die Kreissparkasse Ravensburg natürlich nicht. „Insgesamt sind es nur 0,4 Prozent unserer Kunden, die mehr als 100 Vorgänge im Monat haben“, sagt Gresenz. Mit jedem Einzelnen wolle die KSK sprechen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. „Oft haben sie zum Beispiel eine Kreditkarte und nutzen sie nicht oder kaum. Aber wenn sie häufiger damit bezahlen, lässt sich so die Anzahl der Posten ja reduzieren.“ Auch mit Daniel Heiß sei nun auf Kulanzbasis eine Lösung gefunden worden, was dieser bestätigt. Allerdings gelte diese vorerst nur für sechs Monate.