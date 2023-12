Kreissparkasse Ravensburg ehrt langjährige Mitarbeitende

36 Jubilare hat die Kreissparkasse in Ravensburg geehrt. 11 davon sind seit 40 Jahren bei der Kreissparkasse beschäftigt. 12 Mitarbeitende bringen es auf jeweils 30 Jahre, und 13 Mitarbeitende sind 25 Jahre im Unternehmen.

Bei der jährlichen Jubilarfeier hat Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier die Jubilare für deren Treue ausgezeichnet: „Langjährige und gut qualifizierte Mitarbeiter sowie Kontinuität für Kunden und Kollegen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dadurch werden Vertrauen und Solidarität geschaffen. Diese Werte sind in der aktuellen Zeit eine sehr wichtige Grundlage für den Erfolg eines regionalen Kreditinstituts“, so Pumpmeier in einer Pressemitteilung.

Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Patrick Kuchelmeister würdigte Pumpmeier die Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Loyalität der Jubilare. Die langjährige Treue und Verbundenheit der Mitarbeiter sei in der heutigen schnelllebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern ein zuverlässiges Zeichen dafür, dass die Arbeitsbedingungen und das Betriebsklima in der Sparkasse stimmten.

Auch Kerstin Geschwentner, Personalratsvorsitzende der Kreissparkasse Ravensburg, dankte in ihrer Rede für den jahrelang erbrachten Einsatz in einem modernen Kreditinstitut. „Mit Hingabe und Engagement haben die Jubilare gearbeitet und so zum Erfolg beigetragen.“

Auf nunmehr 40 Jahre bei der Kreissparkasse Ravensburg können Christof Günthör, Ingrid Kohler, Aytun Narcin, Doris Netzer, Friedrich Patzke, Daniela Roth, Edith Schmid, Alfred Scholz und Gabriele Schmid zurückblicken.

Seit 30 Jahren sind bei der Kreissparkasse Ravensburg beschäftigt: Isolde Deuschle, Martin Dretschkow, Joachim Gambach, Barbara Gerth, Armin Heilmeier, Rita Kieble-Schatz, Heinrich Netzer, Andrea Richter, Lothar Rief, Wolfgang Ringer, Erika Roth und Isabell Ströbele.

Für 25 Jahre Tätigkeit wurden Agathe Bank, Hedwig Berger, Marko Hempel, Marco Kazur, Nelly Mack, Nicola Müller, Gabriele Münch, Simone Schmidt, Franz Sigmund, Carmen Soremba, Karlheinz Tscheulin und Stefanie Weber geehrt.