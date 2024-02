Kreisarchiv Ravensburg gewährt Einblick

Laut Pressemitteilung gibt es ein vielfältiges Programm, das sich auch für einen kleinen Familienausflug eigne. Um 14 Uhr können kleine und große Forschende bei einer Mitmachführung eine Akte auf ihrem Weg durchs Archiv - von der Restaurierungswerkstatt bis zu ihrem endgültigen Platz im Magazin - begleiten. Jeder darf dabei Fingerspitzengefühl und Lesekunst beweisen. Alle anderen können um 15.30 Uhr das Archivmagazin mit Archivleiter Ulrich Kees erkunden und sich dabei besondere Archivalien anschauen.

In der Schreibwerkstatt können Besuchende die alte Schrift lesen lernen und mit Tinte und Feder selbst eine historische Postkarte beschreiben. Außerdem wird eine kleine Archivalienschau zum diesjährigen Motto „Essen und Trinken“ zu sehen sein. Ebenso wird ein Ausschnitt aus dem neuen archivpädagogischen Modul des Kreisarchivs gezeigt. In diesem geht es um die Veränderungen in der Landwirtschaft und um das vielzitierte „Höfesterben“. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bauernproteste kann dieses Thema sicherlich eine Grundlage für spannende Diskussionen sein.