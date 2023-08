Kreative Baukunst im Bregenzerwald erleben

Die Katholische Erwachsenenbildung (keb) Ravensburg lädt für Freitag, 29. September, zu einer Fahrt in den Bregenzerwald ein. Die Region ist bekannt ist für ihre historischen und modernen Baumeister und ihre besondere Architektur. Bedeutende Barockbauten in Oberschwaben, wie Birnau, Obermarchtal, Weißenau oder Weingarten, wurden von Meistern und Handwerkern aus dem Dorf Au errichtet. Ein Besuch im neu gestalteten Barockbaumeister–Museum in Au bildet den Auftakt dieser Fahrt.

Bei einem Rundgang in Mellau gilt es das neu gestaltete Dorfzentrum mit neuen kommunalen Gebäuden wie Kindergarten und Dorfsaal zu entdecken. Schwarzenberg, ein weiteres Ziel der Fahrt, ist im Gegensatz dazu ein Sinnbild historischer Baugeschichte mit denkmalgeschütztem Dorfzentrum. Die besondere Verbindung von Tradition und Moderne wird im Angelika–Kauffmann–Museum greifbar mit der Umgestaltung eines historischen Bauernhauses in ein zeitgemäßes Museum mit moderner Innenausstattung. Eine thematische Ergänzung bietet schließlich das Werkraumhaus von Peter Zumthor in Andelsbuch mit seiner Ausstrahlung auf Architektur und Bauhandwerk im Bregenzerwald.

