Weil sie das Troko lieben, wollen zwei ehemalige Rutenhauptmänner das Trommlerkorps der Gymnasien grundlegend verändern - um es zu retten.

Das Reformpapier, das die beiden Ravensburger aufgesetzt haben, um den Stein ins Rollen zu bringen, liegt der "Schwäbischen Zeitung" vor. Es birgt enorme Sprengkraft.

Am Anfang steht eine schonungslose Analyse, am Ende eine Vision: Das Troko soll die größte schulische Gemeinschaft der Stadt werden, eine „leidenschaftliche Trommlergruppe der neuen Generation“. Mit neuer Kleidung, neuer Musik, sozialem Engagement, offen für alle Geschlechter und für Schülerinnen und Schüler aller Schularten.

Das sind die Autoren der "Rutenleaks" und ihre Motive

Das Papier stammt von Frederik Pferdt (44) und Christian Ehrler (44), Rutenhauptmänner der Jahre 1997 und 1998. Pferdt ist Professor an der Stanford University in Kalifornien, war bis vor kurzem Innovationschef bei Google und schreibt gerade an einem Buch. Ehrler ist Geschäftsführer einer Werbeagentur in Berlin.

Einen positiven Zukunftsentwurf wollen sie vorlegen, sagen sie im Gespräch mit der SZ, und nicht meckern oder gar Schuldige für Probleme suchen. Getrieben werden sie von einer Sorge, die zuletzt schon öffentlich geworden war: Dem Troko geht der Nachwuchs aus.

Weil immer weniger Jungs beim Rutenfest trommeln wollen, bekommt das Trommlerkorps der Gymnasien seine Reihen nicht mehr gefüllt. In drei Jahren schon, so glauben Pferdt und Ehrler, könnte das Troko nicht mehr existieren, wenn man jetzt nicht alle Hebel umlege.

Autoren: Stimmungsbild rund um Troko ist verheerend

Die beiden Manager, die sich nicht in den Vordergrund stellen, sondern der Sache dienen wollen, haben mit vielen Schülern, Eltern und Lehrern gesprochen, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Das Ergebnis sei verheerend und erkläre, warum es nur noch wenige Jungs ins Troko dränge.

„Wenn ich an das Troko denke, denke ich an Seilschaften, Militärstil und Geringschätzung von Frauen“, sagt eine Gymnasiallehrerin aus Ravensburg den Reformern. Von „unzeitgemäßen Hierarchien“ spricht ein aktives Mitglied der „Turmfalken“, der ersten Mädchentrommlergruppe, in der Umfrage der beiden. „Keine Vorbilder, sie sind schnöselig“, bescheinigt ein Schüler der Klasse 9 vom AEG dem Troko.

In den Klassen potenziell zukünftiger Trokos zeigt sich ein verheerendes Stimmungsbild über die Gruppe. (Foto: Stefanie Rebhan )

Ein Achtklässler vom Welfen findet „die Trokos komisch angezogen“ und der Trommelsound sei „doof“. „Arrogantes Verhalten“ hat ein Bürger beobachtet, bestimmte Personen und Gruppen würden bevorzugt. Und auch Geld spiele bei den Trommlern eine große Rolle - wenn man es habe.

Ziel: Leidenschaft und Energie fürs Troko wecken

„Dem Troko das Käpple mal richtig abstauben“, wollen Pferdt und Ehrler deshalb mit ihrer Initiative. Mit einer Evolution soll das Potenzial des Trokos der Zukunft freigelegt werden, sollen wieder mehr Leidenschaft und Energie entfacht werden und soll sich Tradition mit Moderne verbinden. Integrität, Respekt, Teamgeist und soziales Engagement sollen bleibende Begeisterung schaffen.

Das sind die zentralen Impulse fürs Troko, die sie zur Diskussion stellen wollen:

Das „langweilige, eintönige und militärische Trommeln und Marschieren“ soll abgeschafft werden zugunsten einer zeitlosen, modernen Musik für das Troko. Zusammen mit einer professionellen Musikerin oder einem Musiker sollen neue Trommeln und Akustikinstrumente festgelegt, ein komplett neues Repertoire erarbeitet und Remixes der vorhandenen Zapfenstreiche erstellt werden.

für das Troko. Zusammen mit einer professionellen Musikerin oder einem Musiker sollen festgelegt, ein erarbeitet und Remixes der vorhandenen Zapfenstreiche erstellt werden. Trommler sollen sich künftig individuell kleiden dürfen und trotzdem gleichzeitig eine Gemeinschaft darstellen. Formelle Kleidung, die bisherige Uniform, wird abgeschafft. Hemden und Krawatten dürften als Symbole für eine veraltete Hierarchie und konservative Einstellung angesehen werden, glauben Pferdt und Ehrler. Ein junger, aufstrebender Modedesigner soll einen „komplett neuen Look für das Troko der Zukunft“ kreieren.

und trotzdem gleichzeitig eine Gemeinschaft darstellen. Formelle Kleidung, die bisherige Uniform, wird abgeschafft. Hemden und Krawatten dürften als Symbole für eine veraltete Hierarchie und konservative Einstellung angesehen werden, glauben Pferdt und Ehrler. Ein junger, aufstrebender Modedesigner soll einen kreieren. Die Trokos sollen sich während der aktiven und ehemaligen Zeit zudem sozial für eine bessere Welt engagieren. Die heutige Generation suche nach Sinn in ihrem Engagement und wolle einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten. Das zeige sich bei Flutkatastrophen, beim Umweltschutz oder bei ehrenamtlichem Engagement in Altenheimen. Trommler sollen selbst ihren Einsatz wählen dürfen.

Keine Vorgaben, sondern Impulse für Reformen

Alle Geschlechter und Schüler aller Schularten sollen künftig zu dieser großen Troko–Gemeinschaft gehören. Pferdt und Ehrler halten das für „selbstverständlich“. Sie sagen:

Natürlich geht es uns auch um die Stellung von Mädchen und Frauen, auch um Inklusionsthemen. Das alles soll aber nicht als etwas Bedrohliches wahrgenommen werden. Und wir wollen nichts vorgeben, nur Impulse setzen. Frederik Pferdt und Christian Ehrler

Und schließlich müsse auch die „katastrophale Außendarstellung und Medienwirkung“ des Trokos grundsätzlich verbessert werden. Mit dem Vorleben eines positiven Beispiels, dem Aufbau einer „Marke Troko“ und mit der entsprechenden PR-Arbeit. Junge Influencer könnten das Troko ganzjährig begleiten und spannende Einblicke hinter die Kulissen geben, meinen sie.

Aus Liebe zum Troko

Bewusst haben Frederik Pferdt und Christian Ehrler ihr Papier direkt vor dem Rutenfest in Umlauf gebracht. Ab Freitag wollen sie mit ihren Freunden in Ravensburg feiern. Aber auch eine Diskussion zum Laufen bringen, von der sie sich wünschen, dass sie sich verselbstständigen und immer größere Wellen schlagen wird bis hinein in politische Kreise, Schule und Bildung. Das hoffen sie. Vor allem aus Liebe zum Rutenfest und zum Troko.