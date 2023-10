Kostenlose Vortrags-Veranstaltungen im Oktober

Die Kreissparkasse Ravensburg organisiert im Oktober elf kostenlose Veranstaltungen rund um Digitales und Finanzen an.

Los geht es am Freitag, 6. Oktober, mit dem Vortrag „Sicher im Netz unterwegs ‐ von Online-Banking bis Phishing“. Von 15 bis 17.30 Uhr berichtet Daniel Heydt in der Kreissparkasse Ravensburg in der Meersburger Straße 1 von digitalen Gefahren.

Wie Kinder den richtigen Umgang mit Smartphones lernen, stellt am Montag, 9. Oktober, Sarah Kazmaier in einem Onlinevortrag von 18.30 bis 20 Uhr dar.

Wie Eltern und Lehrer Kinder beim Aufwachsen mit digitalen Medien begleiten können, ist Thema am Dienstag, 10. Oktober, ab 19 Uhr in der Kreissparkasse in Bad Waldsee. Sarah Kazmaier ist wieder die Expertin und klärt über „Generation Online“ auf.

Einen gänzlich anderen Schwerpunkt setzt Thomas Lambert in seinem Vortrag am Donnerstag, 12. Oktober, über Erben und Vererben. Darin geht er darauf ein, welche Dinge man beim Verfassen des Testaments beachten sollte. Die Veranstaltung findet von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Kreissparkasse Ravensburg statt.

Tipps für die Bewerbung erhalten Interessierte am Montag, 16. Oktober, ab 17 Uhr ebenfalls in der Kreissparkasse Ravensburg. Ausbildungsreferentin Liridona Heydt analysiert auch bereits geschriebene Bewerbungen.

Beim 17-wöchigen Online-Wettbewerb „Planspiel Börse“ lernen Schüler und Studierende auf Basis von Kursen realer Börsenplätze mit Wertpapieren zu handeln. Sie lernen dadurch einiges über die Wirtschafts- und Finanzwelt, Anlagestrategien und Aktienanalysen sowie die Börse und Wertpapierarten. Das Angebot findet digital statt. Ein erster Termin ist am Dienstag, 17. Oktober, um 17 Uhr.

Wie (Klein-)Kinder den Umgang mit Geld lernen können, ist am Mittwoch, 18. Oktober, ab 19 Uhr Thema in der Sparkassen-Filiale Weingarten.

Ein grundlegender Vortrag zum Thema Finanzen und Familienplanung findet an drei Terminen ‐ am Donnerstag, 19. Oktober, in der Sparkassen-Filiale Weingarten, am Dienstag, 24. Oktober in einem Onlinekurs und am Montag, 30. Oktober, in der Sparkassen-Filiale Wangen ‐ statt.

Was tun, wenn das Sozialamt Kinder bittet, für den Unterhalt der Eltern zu zahlen? Das erklärt Referent Werner Nied in einem Onlinekurs am Montag, 23. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr.

Über die Patientenverfügung klärt ebenfalls Werner Nied auf. Am Mittwoch, 25. Oktober, findet ab 18 Uhr dazu eine Onlineveranstaltung statt.

Ein Online-Vortrag über die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege von Christina Abt bildet am Donnerstag, 26. Oktober, 18.30 Uhr den Abschluss der Veranstaltungsreihe.

www.ksk-rv.de/familienmonat