Tobias Hölz, Psychiater und Jazzliebhaber, freut sich besonders auf das Konzert von Heiri Känzig.

„Heiri Känzig’s ,Travelling’ ist ein musikalisches Abenteuer, das deine Ohren auf eine Reise mitnimmt. Travelling ist ein faszinierender Mix aus Jazz, Weltmusik und Fusion, der die Vielseitigkeit des Schweizer Bassisten und Komponisten zeigt. Als langjähriger Bassist des Vienna Art Orchestra, mit dem er seit 1978 spielt, erlangte er internationale Anerkennung. Känzig ist ein virtuoser Techniker, dessen Klang in den unterschiedlichsten Kontexten von Jazz über Improvisation bis hin zu Weltmusik zur Geltung kommt.Statt Urlaub also einen Abend in der Zehntscheuer…“