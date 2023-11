{:tag :bold, :attrs {:class „character“, :displayname „a_fett“, :name „bold"}, :content [“ „]}(sz) ‐ Verena Müller, Kulturamtsleiterin der Stadt Ravensburg, freut sich besonders auf Joy Denalane. Warum sie Jazzliebhabern das Konzert ans Herz legt.

„Ich freue mich, wenn die großartige Joy Denalane am Mittwoch, 8. November, das diesjährige Trans4-Jazzfestival im Konzerthaus eröffnen wird. Wie passend, dass das Gefühl Freude nicht nur in ihrer Soul-Stimme zu hören ist, sondern auch in ihrem Namen steckt. Natürlich lief der Song ,Mit Dir’ im Duo mit ihrem Partner Max Herre Ende der 1990er auch in meinem Jugendzimmer rauf und runter. 20 Jahre später hat Joy Denalane als erste deutsche Soul-Größe ein Album bei Motown veröffentlicht. Ich freue mich, diese leidenschaftliche Sängerin gemeinsam mit ihrer erstklassigen Band erleben zu können. Denn der Sound der gebürtigen Berlinerin geht direkt ins Herz!“