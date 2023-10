Ute Stuffer, Direktorin des Ravensburger Kunstmuseums, freut sich besonders auf das Trio GoGo Penguin. Warum sie Jazzliebhabern das Konzert ans Herz legt.

„Das Trans-4-Jazzfestival ist für mich immer wieder ein Highlight, weil es jedes Jahr aufs Neue die Chance bietet, exzellente Musiker live in Ravensburg zu erleben. Worauf ich mich in diesem Jahr besonders freue, ist das Trio GoGo Penguin, die am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Konzerthaus auftreten. Eine wunderbare Band aus Manchester, die unter anderem ihr neues Album „Everything is going to be ok“ vorstellt. Es ist Musik für die Seele, Jazz zwischen Club House und meditativen Innenwelten. Mit ihren innovativen Soundtracks sind sie international als elektrisierende Live-Performer bekannt. In jedem Fall verspricht es, ein berauschender Abend zu werden!“