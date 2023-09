Ravensburg (sz) - In der Kneipe Räuberhöhle findet am 30. September ein Konzert der Band „Molly’s Chamber“ statt. Die Band steht für einen sehr kompakten, fetten und treibenden Sound und spielt die Bandbreite des Blues und Rock. Im Programm stehen Coverversionen bekannter Interpreten und Bands. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Es sind nur Tickets an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.

(Foto: Molly’s Chamber )