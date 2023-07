Konkurrenzkampf belebt den FV Ravensburg

Mit dem Testspiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt am Mittwochabend in Amtzell ist für die Fußballer des FV Ravensburg die Vorbereitung zu Ende gegangen. Bei der 1:2–Niederlage gegen den Regionalligisten setzte Trainer Michael Schilling noch einmal 22 Spieler ein. Der Sportliche Leiter Fabian Hummel ist zufrieden mit den ersten Eindrücken der Mannschaft. Nun gilt es, am Samstag (15.30 Uhr) im Verbandspokal beim Landesligisten FV Olympia Laupheim nicht zu stolpern — denn in der dritten Runde könnte es zum Topspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm 1846 kommen.

Drei Zugänge stehen gegen Frankfurt in der Startelf

Die sehr spielfreudigen und spritzigen Frankfurter gingen in Amtzell nach knapp 20 Minuten durch Harpreet Ghotra in Führung. Die Ravensburger, bei denen in Christian Steinlechner, Ivo Colic und John Schmidtke drei Zugänge begannen, hielten aber gut dagegen. „Man sieht schon in der Vorbereitung, dass wir durch die Transfers einen größeren Konkurrenzkampf geschaffen haben“, sagt Hummel. „Das macht auch die Spieler besser, die schon in der vergangenen Saison da waren.“

Zwar gab es gegen die U21 der Eintracht — wie schon gegen den FC Wangen — hin und wieder Lücken in der Defensive. „Aber das gehört in der Vorbereitung dazu, daran müssen wir im Training vor dem Ligastart noch arbeiten“, meint Hummel. Zur Pause in Amtzell wechselte Schilling kräftig durch, nur Daniel Schachtschneider durfte als Belastungstest auf dem Feld bleiben. Nach rund 70 Minuten erhöhte Marc Wachs mit einem Elfmeter auf 2:0, fünf Minuten vor dem Ende verkürzte Dennis Blaser auf 1:2. „Frankfurt hat spielerische Qualität“, lobt Hummel den letzten Vorbereitungsgegner. „Es hat aber auch bei unserer Mannschaft Spaß gemacht zuzuschauen.“

Spannende Frage bei den Torhütern

Nun gelte es, das Pokalspiel in Laupheim „seriös anzugehen“, wie der Sportliche Leiter des FV betont. Die Olympia hat als Landesligist zwar Spieler mit Erfahrung in höheren Ligen in der Mannschaft. „Aber es sind zwei Klassen Unterschied, da ist die Favoritenrolle klar“, sagt Hummel. „Wir sind zwar gewarnt und werden mit Respekt vor dem Gegner antreten, aber unser Anspruch ist natürlich ein Sieg.“ Genauso wäre es auch in der zweiten Runde gegen die Landesligisten SSG Ulm oder TSV Heimenkirch. In der dritten Runde könnte es dann zu einem Heimspiel gegen den Drittliga–Aufsteiger SSV Ulm 1846 kommen. „Dieses Highlightspiel im eigenen Stadion wollen wir unbedingt erreichen“, meint Hummel.

Eine spannende Frage beim FV wird nicht nur am Samstag sein, wer im Tor stehen wird. Der erfahrene Haris Mesic liefert sich hier einen Zweikampf mit Daniel Geiselhart und dem österreichischen Zugang Christian Steinlechner. Die beiden jüngeren Torhüter durften am Mittwoch jeweils eine Halbzeit lang gegen Frankfurt ran und zeigten beide starke Paraden. „Alle haben ihre Stärken“, sagt Hummel über das Torhütertrio. „Das wird eine spannende Aufgabe für unseren neuen Torwarttrainer Kevin Kraus.“ Der 33–Jährige hatte nach der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendet. „Er arbeitet sehr professionell mit vielen Statistiken“, lobt Hummel. Zusammen mit Schilling wird Kraus in den kommenden Tagen entscheiden, wer als Nummer 1 in die Oberligasaison startet. „Auf der Position im Tor müssen wir uns keine Sorgen machen“, meint Hummel.

Saisonauftakt zu Hause gegen ein absolutes Topteam

Das gilt auch für viele andere Positionen. „Die ganze Mannschaft hat sich in der Vorbereitung gut entwickelt“, sagt der Sportliche Leiter. Ab sofort hat Schilling aber die schwere Aufgabe zu entscheiden, wer in Pflichtspielen im Kader steht. Maximal 16 Spieler kann der Schweizer Trainer pro Partie einsetzen.

Das erste Saisonspiel in der Fußball–Oberliga bestreitet der FV Ravensburg bereits am Freitag, 4. August (18 Uhr). Gegner in der Cteam–Arena ist das Topteam SG Sonnenhof Großaspach.