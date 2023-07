Dass die Sache mit dem Radfahren ein Politikum ist, zeigt sich zur Zeit in Spanien. Von dort berichtet der Journalist Reiner Wandler für die „Tageszeitung“ in Berlin und die Zeitung „Der Standard“ in Wien, dass in vielen Städten jetzt Radwege zurückgebaut werden sollen.

Was für ein Widersinn angesichts der Dürre dort

Das gehe auf das Konto von kommunalen Koalitionen aus der konservativen Partido Popular (PP) und der rechtsextremen VOX. Wandler zählt einige Städte auf, in denen es solche Rückbauten geben soll. Die spanischen Kommunalpolitiker kritisieren seinem Artikel zufolge an den Radwegen: „Sie seien ,schlecht geplant’ und würden ,den Verkehr stören’ — den der Kraftfahrzeuge, versteht sich. Es gelte, ,die Freiheit, sich mit dem Auto fortzubewegen’, zu verteidigen.“

Und das in einem Land, das vom Klimawandel besonders betroffen ist, unter Dürre und Wasserknappheit leidet. Was für ein Widersinn.

Auch im Ravensburger Gemeinderat prallen zwei Welten aufeinander, wenn es ums Radfahren geht.

So geteilt ist die Meinung in Ravensburg

Es gibt eine Gruppe, die im Fahrrad das Verkehrsmittel Nummer eins der künftigen klimafreundlicheren Mobilität in der Stadt sieht. Die Grünen und die SPD gehören dazu, und Bürgermeister Dirk Bastin will die Infrastruktur zugunsten des Radverkehrs voranbringen. Auch die CDU steht mehrheitlich zur Trasse des Radschnellwegs.

Es gibt eine weitere Gruppe, die das Projekt richtig findet, aber inhaltliche Kritk übt: Die Freien Wähler und FDP wollen eine andere Trasse. Die aufgeworfene Frage ist tatsächlich interessant, ob entlang der alten B30 ein vier Meter breiter Streifen fürs Rad versiegelt werden muss, wenn es doch bestehende Wege gibt, auf denen man Radler leiten könnte. Bei neuen Straßenbauprojekten für den Autoverkehr ist einem dieses Argument allerdings noch selten zu Ohren gekommen, dass die Autos ja auch Umwege fahren könnten.

Wird der Weg auch im Winter genutzt?

Die dritte Gruppe hegt Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens und besteht vor allem aus der Fraktion „Bürger für Ravensburg“. Im Technischen Ausschuss zweifelte Jürgen Hutterer zum wiederholten Mal an, dass überhaupt jemand von Ravensburg bis Friedrichshafen zur Arbeit radelt. Solche Schinderei, die anschließendes Duschen erfordere, vermutet er allenfalls im Sommer. Im Winter werde der Weg kaum genutzt werden, prognostiziert er.

Für Radschnellwege in Baden–Württemberg fordert das Verkehrsministerium: „Überwiegend sollten mehr als 2000 Radfahrende im Schnitt pro Tag auf dem Radschnellweg unterwegs sein.“ Die Stadtverwaltung ist sich bewusst, dass die Anzahl der Radler in der Stadt groß ist, aber außerorts abnimmt. Bastin geht aber davon aus, dass das Ziel auf dem überwiegenden Teil der Strecke zu erreichen ist.

Es muss den Weg geben, bevor man darauf radeln kann

Allerdings ist diese Zahl an noch keiner der Ravensburger Zählstellen erreicht. Am Busbahnhof und der Eissporthalle wurden laut Stadtverwaltung im Durchschnitt täglich 658 Fahrradfahrer in eine Richtung, an der Eissporthalle 334 gezählt. An der Meersburger Brücke sind täglich im Schnitt 505 Radler in die eine und 421 in die andere Richtung unterwegs. Das neue Angebot des Radschnellwegs könnte ja noch mehr Bürger zum Radfahren animieren. Am Montag ist mit einer Zustimmung zur Trasse zu rechnen. Richtig so, die klimafreundlichere Mobilität in der Region muss dringend gefördert werden.