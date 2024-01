Hätte sich jemand vor fünf Jahren einfrieren lassen und würde heute wieder aufgetaut - er würde die Welt nicht wiedererkennen. Wirklich alles scheint sich verschlechtert zu haben. Zuerst hat die Corona-Pandemie die Welt in eine tiefe Depression gestürzt und die Spaltung der Gesellschaft beschleunigt, jetzt toben Kriege an mehreren Fronten, die man jahrelang nicht auf dem Schirm hatte.

Die meisten Menschen erkennen zwar angesichts Hitzewellen und brennender Wälder im Sommer, Überschwemmungen und schmelzender Polarkappen die sich anbahnende Klimakatastrophe, sind aber nicht bereit, selbst auf irgendetwas zu verzichten, damit sich dieser Klimawandel verlangsamt.

Was wirklich hinter dem Begriff „Remigration“ steckt

Die Veränderungen machen so große Angst, dass sich viele ins Privatleben zurückziehen und sich mittlerweile ein Fünftel der Deutschen vorstellen kann, eine Partei zu wählen, die offen davon träumt, Menschen mit Migrationshintergrund zu deportieren. Nichts anderes verbirgt sich hinter dem Begriff „Remigration“. Er wird nicht nur von Neonazis und deren Sympathisanten auf Geheimtreffen verwendet, sondern auch vom Ravensburger Kreisverband der AfD, deren Mitglieder sich selbst als gemäßigt bezeichnen.

Auf seiner Facebookseite teilte der AfD-Kreisverband Ravensburg am 23. Dezember 2023 ein Posting der baden-württembergischen Landtagsfraktion unter dem Slogan „#Heimatbewahren - Remigration jetzt!“, in dem eine „wahrhaftige Abschieben-Offensive“ gefordert wird. Was daran „gemäßigt“ sein soll, bleibt ein Rätsel.

Anfeindungen und Zwist müssten hintangestellt werden

Der letzte AfD-Spitzenpolitiker, den man mit etwas gutem Willen als „gemäßigt“ hätte bezeichnen können, war Jörg Meuthen, der heute vor seiner früheren Partei warnt, weil dort die Radikalen die Oberhand gewonnen hätten und große Teile der AfD nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen würden.

Sollte es die Rechtspartei tatsächlich schaffen, zur Kommunalwahl in Ravensburg eine eigene Liste aufzustellen mit Menschen, die sich durch ihre Kandidatur als offen rechts outen, müssen die Mitglieder aller anderen Fraktionen ihre Streitigkeiten hintanstellen und gemeinsam für demokratische Werte und Menschenrechte einstehen. Es gibt dann wichtigere Fragen als die Höhe der Parkgebühren oder die Dauer des Christkindlesmarkts. Zwar ist das Klima im Ravensburger Gemeinderat noch nicht so rau wie zwischen Union und Ampelparteien im Bundestag, gelegentliche Anfeindungen und das derzeit so beliebte Grünen-Bashing gibt es aber vereinzelt auch dort.

So hoch ist der Anteil von Bürgern mit Migrationshintergrund

Und jeder, der mit dem Gedanken spielt, aus Protest im Juni AfD zu wählen, sollte sich überlegen, was es am Ende bedeuten würde, wenn jeder Bürger mit Migrationshintergrund in seine Heimat zurückkehren müsste oder nach Afrika „deportiert“ würde. Im Jahr 2022 lag der Anteil bei 28,7 Prozent der Bevölkerung. In Ravensburg sind es etwa 30 Prozent. Einen Migrationshintergrund haben laut Definition nämlich alle Menschen, bei denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde.