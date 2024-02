„König von Schmalegg“ zieht sich aus Kommunalpolitik zurück

Der in Ravensburg stadtbekannte Kommunalpolitiker Hugo Adler (CDU) will sich mit der Kommunalwahl im Juni vom ehrenamtlichen politischen Engagement verabschieden. Er werde nach 44 Jahren nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidieren und somit auch das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers abgeben, teilte der 70-Jährige mit.

Scherzhaft wurde er als „König von Schmalegg“ bezeichnet

Wenn das Amt des Ortsvorstehers nicht besetzt war, was mehrfach vorkam, führte er die Geschäfte in der Ortsverwaltung. Er ist dienstältester Ortschaftsrat in Ravensburgs kleinster Ortschaft. Aufgrund seiner Bekanntheit und Dauer seines Engagements für die Ortschaft wurde er scherzhaft schon mal als „König von Schmalegg“ bezeichnet.

Grund für seinen Rückzug sei, dass er jüngeren die Chance geben will, die Ämter zu übernehmen. Mit Laura Bogenrieder als hauptamtliche Ortsvorsteherin lägen die Geschicke Schmaleggs in guten Händen, sagt Adler: „Da kann ich beruhigt aufhören.“

Auch im Golfclub gibt er sein Amt ab

Adler war bereits im September 2022 etwas kürzer getreten, als er sich nach 42 Jahren aus dem Ravensburger Gemeinderat verabschiedet und seinen Sitz an Daniel Denzler abgetreten hat. Auch sein Amt als Präsident des Golfclubs Schmalegg will er nun nach 20 Jahren in jüngere Hände legen.

Zuvor war er schon zehn Jahre lang Vizepräsident gewesen. Wer den Vorsitz übernimmt, ist noch nicht klar - bei einer Versammlung am 10. März wird die Nachfolge bestimmt.

Der Schmalegger ist „ein richtiges Dorfkind“

Adler sagt über sich, er sei „ein richtiges Dorfkind, das immer aktiv war“ - zum Beispiel als Ministrant, Mesner, Kirchengemeinderat, im Kirchenchor, bei der Feuerwehr und eben in der Kommunalpolitik. Das einzige Ehrenamt, das er nach eigenen Angaben weiterführen wird, ist sein Engagement als Kuratoriumsmitglied der Bürgerstiftung Oberschwaben.