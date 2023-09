Ein Tatort-Kommissar kocht sizilianisch, ein kreativer Kopf malt mit Künstlicher Intelligenz, ein Neurologe pustet Gestressten den Kopf frei: So vielfältig wie das Leben geht es bei „Medienhaus live“ zu: Sechs- bis achtmal im Jahr wird Schwäbisch Media künftig in die Ravensburger Karlstraße einladen ‐ zu Vorträgen, Gesprächen, Musik, Darbietungen und vor allem zu exklusiven Einblicken. Im Oktober fällt der Startschuss.

„Neben der Vielfalt ist unser einziger roter Faden die Unberechenbarkeit“, sagt Stefan Malzew, bei Schwäbisch Media für Veranstaltungen zuständig. Malzew wird in der Regel auch die Moderation übernehmen. Wichtig ist ihm dabei aber vor allem, dass die Besucher nicht etwas nur vorgesetzt bekommen. Denn „Medienhaus live“ will Themen, insbesondere aber Menschen und ihre Geschichten nahbar machen. Im besten Falle entspannt sich dann ein lebendiger Dialog mit dem Publikum.

Mit dem Abo auf der sicheren Seite

Bis zu 150 Gäste finden Platz im Medienhaus, das sich noch stärker als bisher für die Stadt und die Region öffnen möchte. Wer ein Abonnement für die gesamte Reihe abschließt, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite und verpasst keinen der exklusiven Termine. Möglich ist aber auch, für jede einzelne Veranstaltung ein Ticket zu kaufen oder „Medienhaus live“ sogar ganz bequem per Streaming vom heimischen Sofa aus zu verfolgen.

Am Donnerstag, 26. Oktober, eröffnet Volker Busch die Reihe. Busch ist Neurologe und Psychiater an der Universität Regensburg. In seinem Buch „Kopf frei“ stellt er fest, dass „unser Gehirn Unterstützung braucht „ und beschreibt, wie wir das erreichen können. Auf der Grundlage spannender neurowissenschaftlicher Forschungserkenntnisse und langjähriger therapeutischer Erfahrungen hat er eine Reihe hilfreicher Übungen gegen die „geistige Verstopfung“ zusammengestellt und wird an diesem Abend einen faszinierenden Einblick gewähren. Im Gespräch können die Besucher den praktizierenden Arzt und Wissenschaftler zu allem Gehörten befragen, um in der digitalen Welt leistungsfähig und gesund zu bleiben.

Abend über das Helfen

Ein Abend über das Helfen schließt sich am 23. November an. Hendrik Groth, Editor at large bei der „Schwäbischen Zeitung“, wird die preisgekrönte Spendenaktion der SZ vorstellen: Seit zehn Jahren gibt es „Helfen bringt Freude“. Die Spendenaktion ist mittlerweile in 34 verschiedenen Ländern weltweit und genauso engagiert in der Region aktiv. Seit 2016 steht das Ziel „Fluchtursachen bekämpfen“ im Fokus, bis zu einer Million Euro spenden Leser jedes Jahr. Hendrik Groth wird mit interessanten Gästen sprechen.

Vielfältig und bunt

Die weiteren Veranstaltungen von „Medienhaus live“ für das nächste Jahr sind bereits in Planung, mit kochenden Tatort-Kommissaren und Künstlicher Intelligenz. Es wird vielfältig und es wird bunt.

Karten gibt es für alle Veranstaltungen unter sz.schwaebische.de/ticketshop