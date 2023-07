Das Ravensburger Rutenfest 2023 ist eröffnet. Sein Schirmherr, Oberbürgermeister Daniel Rapp, gab am Freitag um 18 Uhr den Startschuss vor dem Lederhaus. Zuvor hatte er bereits im Schwörsaal die Insignien an das Trommlerkorps der Gymnasien überreicht.

Noch um 16 Uhr zog ein heftiges Unwetter durch die Innenstadt, sodass sich der Rutenfestfan sorgte, in Ravensburg könnte das Gleiche passieren wie in Wangen. Dort hat man den Altstadthock am Freitagabend wegen einer heftigen Gewitterwarnung abgesagt.

Sturzregen macht Feierlaune nicht kaputt

Nicht so in Ravensburg. Um kurz vor 18 Uhr kam sogar die Sonne durch. Doch dann zog sich der Himmel immer mehr zu. Oberbürgermeister Rapp blickte auf der Tribüne am Marienplatz immer wieder sorgenvoll nach oben. Denn die Sonne verschwand und dunkle Wolken zogen auf. Und so kam es dann auch zu einem Platzregen, der sich gewaschen hatte — und die zahllosen Besucher bei der Festeröffnung gehörig nass machte.

Der Regen war heftig, dauerte aber nicht sehr lange. Ravensburg wäre aber nicht Ravensburg, wenn das der Vorfreude und Feierstimmung am Rutenfestauftakt Abbruch getan hätte. Kaum jemand trat die Flucht an. Es galt mal wieder das alte Motto: innen nass, außen nass.

Eine Stadt jubelt

Und es wurde viel gejubelt. Bei jedem einzelnen der fünf Böllerschüsse vom Mehlsack und bei OB Rapps, wie er selbst sagt, Lieblingssatz: „Das Rutenfest ist eröffnet!“

Erneut haben die Ravensburger Rutentrommler Schwäbisch Media die Ehre erwiesen und am Freitagnachmittag im Verlagsgebäude aufgespielt. (Foto: Elke Obser )

Da das Ravensburger Heimatfest ein Schülerfest ist, stand im Anschluss die Jugend im Mittelpunkt. Rutentrommler, Fahnenschwinger St. Konrad, Schützentrommler der Realschulen, Landsknechte, das Trommlerkorps der Gymnasien und die Turmfalken spielten jeweils zwei Stücke auf der Bühne. Ebenfalls dabei waren die Mehlsäcke und das Trommlerkorps der ehemaligen Realschüler, weil in diesem Jahr wieder Altenbogenschießen ist.

Troko feiert sich — und kriegt Lob vom OB

Andere Ehemalige durften bereits eine Stunde zuvor ihre grenzenlose Begeisterung im Schwörsaal ausleben: die des Trommlerkorps. Und zwar bei der Übergabe der Insignien an die Aktiven (Schulfahnen, Schärpen für Oberchargen, Zugführer und Chargen, Säbel für den Rutenhauptmann und den Adjutanten, Stab für den Tambourmajor sowie sogenannte Hirschfänger für die Zugführer und die Chargen).

Oberbürgermeister Daniel Rapp (rechts) übergab im Schwörsaal die Insignien an das Ravensburger Trommlerkorps (von links): Rutenhauptmann Paul Metzer,Tambourmajor Flavio Schneider und Adjutant Roman Schuler. (Foto: Siegfried Heiss )

Oberbürgermeister Daniel Rapp und Rutenhauptmann Paul Metzer bedankten sich im Schwörsaal und vor dem Lederhaus bei allen Aktiven, ihren Eltern, den Schulen und der Rutenfestkommission für ihre Beiträge zum Fest. Rapp: „Die Stadt feiert nun fünf Tage lang sich selbst und unser Leben.“

Kritische Stimmen finden kurz Erwähnung

Zu den kritischen Stimmen über das Trommlerkorps der Gymnasien in den vergangenen Tagen meinte der OB im Schwörsaal: „Das Troko verdient keine Kritik.“ Schützenvater Michael Hammer ergänzte, im Korps gebe es derzeit interne Reformbestrebungen, dazu seien in dieser Woche „noch weitere Anregungen“ eingegangen. Er begrüße aber, dass sich weitere Menschen in den Prozess einbringen. Hammer hätte es nur lieber gehabt, wenn Ehemalige ihre Ideen nicht über die Presse ausspielen, sondern sich direkt an das Troko wenden.

Die „Schwäbische Zeitung“ wünscht scheene Ruata!