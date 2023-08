Der Klimawandel macht dem Obstbau in der Region Bodensee–Oberschwaben zu schaffen. Laut „Bundesinformationszentrum Landwirtschaft“ können anhaltende Hitzeperioden, ausbleibender Regen und andere Extremwetter zu enormen Schäden in den Plantagen führen. Damit verbunden sind massive Ernteausfälle. Obstbauern sollten ihr Konzept für die Zukunft also überarbeiten und an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen, heißt es auf deren Internetseite. Schließlich hat der Obstbau eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Gegend. Der Geschäftsführer des „Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee“, Manfred Büchele, sieht auch für nicht heimische Früchte eine Zukunft in der Region.

Das „Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee“ ist das größte Europas

Der Schuhmacherhof an der Bundesstraße 33 kurz vor Bavendorf beherbergt das „Kompetenzzentrum Obstbau“. Rund um den Hof stehen mit Äpfeln und anderen Früchten behangene Bäume und Informationstafeln, die zeigen, womit sich das Zentrum beschäftigt: mit der Zukunft des Obstbaus. In der Eingangshalle des Gebäudes, wird das noch klarer. In jeder Ecke des Raumes stehen grüne Pflanzen. Ein bisschen sieht es aus wie im Dschungel. Ein Korb mit frischem Obst für Besucher steht ebenfalls bereit. Laut eigenen Angaben ist die Organisation die größte Versuchseinrichtung für Bio–Obst in ganz Europa und die offizielle Sortenerhaltungszentrale des Landes Baden–Württemberg. Durch deren Forschung soll die Branche effizienter, wirtschaftlicher und nachhaltiger werden.

„Unser höchstes Ziel ist die Versorgung der Bürger durch qualitativ hochwertiges Obst und die ständige Verbesserung des Obstbaus in der Region“ Manfred Büchele

Der Obstbau hat eine große Bedeutung für die Region

215.000 Tonnen Äpfel — so viel werde bei der diesjährigen Ernte am Bodensee erwartet. Das Streuobst ist dabei nicht mit einberechnet. „Damit liegen wir etwa 15 Prozent unter dem Durchschnitt“, meint Büchele. Schwankungen in diesem Bereich seien allerdings normal. In der Region belege der Apfel rund 90 Prozent der gesamten Anbaufläche beim Obstbau. „Äpfel sind in Deutschland der Energie–Lieferant Nummer eins“, sagt Büchele. Weltweit liege das Kernobst auf Platz drei, einzig die Zitrusfrüchte und Bananen seien von größerer wirtschaftlicher Bedeutung.

Jährlich werde in der Region Obst im Wert von 250 bis 300 Millionen Euro geerntet. Damit würden etwa 13 Millionen Konsumenten versorgt. Aber auch andere Branchen würden vom Obstbau profitieren. „Die leuchtenden Blüten und Früchte der Plantagen verschönern das Landschaftsbild und sind deshalb sicherlich ein Grund für die Beliebtheit der Bodensee–Region bei Touristen“, sagt der Leiter des Zentrums.

Damit haben Apfel & Co. zu kämpfen

Der Klimawandel macht sich jetzt schon bemerkbar, sagt Büchele und erklärt das an einem Beispiel. Das wahrscheinlich größte Problem sei die Gefahr des Blütenfrosts. Durch das mildere Klima habe sich die Blütezeit durchschnittlich um zehn bis 14 Tage nach vorne verschoben. „Früher haben die meisten Apfelsorten erst im Mai angefangen zu blühen, heute ist das schon im April der Fall“, sagt Manfred Büchele. Bei einem späten Frost schädige das die Blüten, was zu massiven Ernteausfällen führen könne.

Ein weiteres Problem sei der sogenannte „Apfelschorf“. Dabei handle es sich um einen Pilz, der sich zuerst in Form von braunen Punkten bemerkbar mache und später auf die Früchte übergehe. „Die Äpfel sind dann ungenießbar und können nicht mehr verkauft werden“, so der Geschäftsführer. Der Pilz werde vor allem durch Feuchtigkeit und viel Regen im Frühjahr begünstigt — auch ein Phänomen des Klimawandels. Gerade bei Monokulturen könne sich der Schorf schnell ausbreiten. „Die sind aber aus wirtschaftlichen Gründen unumgänglich“, sagt er. Dieses Jahr sei die Pilzkrankheit aber einigermaßen unter Kontrolle.

Die durch den Klimawandel hervorgerufenen milderen Temperaturen hätten aber auch andere Auswirkungen: Neben dem heimischen Apfelwickler würden sich neue invasive Schädlinge aus wärmeren Regionen, wie zum Beispiel die Kirschessigfliege oder die Baumwanze, zunehmend in der Gegend wohlfühlen.

Die Frostschutzberegnung hilft gegen Blütenfrost

Durch den Klimawandel treten auch immer häufiger Gewitter auf. Das haben laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ jüngst Wissenschaftler der Universität Innsbruck am Beispiel des östlichen Alpenraums festgestellt. Wegen der vermehrten Unwetter reagierten die Obstbauern schon: So sind bereits 50 Prozent der Obstplantagen in der Region mit Hagelschutznetzen ausgestattet. Die sollen die Früchte vor Beschädigungen schützen. Dazu kommen die Vogelschutznetze. Die Schutzvorrichtungen würden ebenfalls Sonnenbrand an den Pflanzen vorbeugen.

Auch gegen den Blütenfrost gebe es verschiedene Lösungen für den Obstbauern. Eine davon ist die sogenannte Frostschutzberegnung. Dabei würden Bäume durchgehend mit feinen Wassertröpfchen berieselt, bis sich ein schützender Eismantel um die Blüten bildet. Beim Übergang des Wassers vom flüssigen in den festen Aggregatzustand werde eine „Erstarrungswärme“ freigesetzt. Dadurch könnten die Blüten die frostigen Nächte im Frühjahr gut überstehen. „Allerdings ist bei der Frostschutzberegnung der Wasserverbrauch enorm hoch“, so Büchele.

„Pflanzenschutz ist wie Krieg gegen Krankheiten“

Gegen die durch die Erderwärmung immer häufiger vorkommenden Krankheiten helfe meist nur das Spritzen von Pflanzenschutzmitteln. „Pflanzenschutz ist wie Krieg gegen Krankheiten“, sagt der Leiter der Einrichtung. Der vergleicht die Methode mit einer Art Ritterrüstung für die Bäume. Das Spritzen sei aber nur effektiv, wenn es nicht zu viel regne. Dann würde der Schutzfilm nämlich weggespült und verliere seine Wirksamkeit. „Wenn man die Behandlung des Schorfs nicht rechtzeitig durchführt, ist unter Umständen die gesamte Jahresernte im Eimer“, meint Büchele. Die Pflanzen könnten sich erst im darauffolgenden Jahr wieder davon erholen.

Ein weiteres Problem des Klimawandels sei die übermäßige Trockenheit. Da Apfelbäume meist flache Wurzeln hätten, müsse vermehrt mit Bewässerungsanlagen nachgeholfen werden. Dies sei besonders bei sandigem Grund der Fall. Dabei würden Teiche ausgehoben, die das Regenwasser speichern. Von dort aus würden dann Leitungen verlegt, die die Obstbäume mit Wasser versorgen. „Diese Anlagen sind mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden und werden oft aus Naturschutzgründen nicht genehmigt“, sagt der Experte. Außerdem seien sie in der Anschaffung sehr teuer und nicht jeder Betrieb könne sich das leisten.

Die Gewinner und Verlierer des Klimawandels

Die Erderwärmung hat jedoch auch konkrete Auswirkungen auf die Kultivierung von Obstsorten. Das Kompetenzzentrum hat Listen von Obstsorten herausgegeben, die besonders geeignet sind, um mit den sich ändernden klimatischen Bedingungen zurechtzukommen. Bei den Äpfeln sind das beispielsweise „Jakob Fischer“, „Sirius“, „Tansparent“, der „Schweizer Orangenapfel“ oder der „Rote Boskoop“, die wenig oder gar nicht anfällig für Krankheiten sind.

Im Weinbau beispielsweise habe die Rebsorte „Riesling“ zunehmend Probleme. Um ihren unverkennbar sauren Geschmack entfalten zu können, brauche es nämlich kühle Nächte. „Der Wein schmeckt dann einfach nicht mehr so gut“, sagt Büchele. Manche Sorten würden aber auch von den höheren Temperaturen profitieren. Das sei beispielsweise bei der „Merlot–Traube“ oder dem „Tempranillo“ aus Spanien der Fall. Der Grund hierfür liege an der frühen Blütezeit der Reben, denen ein milderes Frühjahr gelegen komme.

Dies gelte ebenfalls für Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen, die sogar im „Kompetenzzentrum“ bei Bavendorf angebaut werden. Auch die Kiwi wachse am Bodensee und das könne in Zukunft auch noch häufiger der Fall sein. „Exotischere Obstsorten, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, sehe ich aber nicht bei uns gedeihen. Dazu sind die Winter dann doch noch zu kalt“, so Büchele. Andere Kulturen, wie verschiedene Melonensorten und Feigen, können aber schon eher am Bodensee angebaut werden, meint er. „Wir sollten uns aber auf das konzentrieren, was wir gut können und die Region hergibt“, findet Manfred Büchele. Und das ist inbesondere der Apfel.

Finanziert wird das „Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee“ durch Spenden, verschiedene Projekte und Aufträge und Förderungen des Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg. Stiftungsmitglieder sind unter anderem die Universität Hohenheim, der Landkreis Ravensburg und verschiedene Obstbau-Genossenschaften.