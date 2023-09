Ravensburg

Kleinwagen bremst vier Autos aus und landet im Acker

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Einen Sachschaden an drei Fahrzeugen in Gesamthöhe von etwa 9000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer eines beigen Kleinwagens am Dienstag gegen 18. 15 Uhr auf der L 288 zwischen Nessenbach und Mocken.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 15:33 Von: sz