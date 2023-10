Klage über rasende Radler in Ravensburg

Nach der Gemeinderatsentscheidung von 2019, die Autos vom Ravensburger Gespinstmarkt zu verbannen, hat sich der kleine Platz am Rande der Oberstadt stets weiter belebt. Er wird von den Menschen sehr gut angenommen. Auf ein Problem wies jetzt aber Stadtrat Michael Lopez-Diaz (Bürger für Ravensburg) im Gemeinderat hin.

Immer wieder gibt es in der Stadt Klagen über rücksichtslose Fahrradfahrer. Dieses Problem sieht Lopez-Diaz gerade auch am Gespinstmarkt. Dort, wo viele Menschen unterwegs sind, komme es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen mit „viel zu schnellen Radlern“, meinte er. Der Vorschlag des Stadtrats: Radfahrer sollen dort absteigen und schieben.

Rechtliche Situation ist nicht einfach

Das anzuordnen sei nicht ganz einfach, entgegnete Erster Bürgermeister Simon Blümcke im Gremium. In den Ravensburger Fußgängerzonen sei in der Regel die Durchfahrt für Radfahrer erlaubt ‐ selbst an Stellen, die baulich viel enger seien als am Gespinstmarkt. Er verwies auf die Rechtslage, wonach Radler an diesen Stellen eigentlich nicht schneller unterwegs sein dürfen als Fußgänger.

Die Realität ist freilich eine andere. Bei der jüngsten Kontrollaktion der Stadt seien 300 Verwarnungen ausgesprochen worden, so Blümcke. Die Verwaltung werde daher weiter kontrollieren und das Thema im Arbeitskreis „Lebenswerter öffentlicher Raum“ ansprechen.