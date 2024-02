Kirchturm der Johanneskirche in Ravensburg wird eingeweiht

Die evangelische Johanneskirchengemeinde in der Ravensburger Weststadt feiert am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr die Wiedereinweihung ihres Kirchturms. Betonschäden und Schäden am Glockenstuhl hatten eine grundlegende Sanierung nötig gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit vergangenem Sommer mussten Kirchengemeinde und Nachbarschaft mit einem eingerüsteten Turm ohne Glockengeläut und Turmuhr auskommen. Zum 3. März ist nun alles fertiggestellt. Das begeht die Kirchengemeinde nach ihrem Gottesdienst um 10 Uhr mit einer Feierstunde vor dem Turm und lädt um 11 Uhr alle Interessierten dazu ein.

Kosten von rund einer halben Million Euro

Die Arbeiten am Turm kosten rund eine halbe Million Euro, dazu kommt eine Elektrosanierung in den meisten Gebäuden des Gemeindezentrums mit rund 200.000 Euro. Mehr als 100.000 Euro Spendengelder wurden der Johannesgemeinde für dieses Projekt anvertraut, dazu kommen Kirchensteuermittel und Rücklagen der Kirchengemeinde sowie Zuschüsse des Landesdenkmalamts, da das Gemeindezentrum seit 2019 unter Denkmalschutz gestellt ist.