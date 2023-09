Vor 60 Jahren wurde in Ravensburg die Johanneskirche in der Weststadt festlich eingeweiht. Dieses Jubiläum wird nun gebührend gefeiert. Zum Auftakt der Festwoche gab es am Sonntag bei schönstem Wetter ein fröhliches Gemeinde- und Erntedankfest. Weitere Veranstaltungen in dieser Woche folgen, bis dann am nächsten Sonntag das Herbstfest der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss der Feierlichkeiten bildet. Danach dürfte es für die Gemeindeleitung wieder vorrangig um die aufwendige Sanierung des Glockenturms gehen.

Am Gerüst des 30 Meter hohen Kirchturms flatterte die Kirchenfahne fröhlich im Wind, während zwischen Kirchenvorplatz, Kindergarten und Gemeindehaus die Gäste gut gelaunt den Sonntag genossen. Zuvor war vor dem Erntealtar unter dem Thema „Hier ist ein Kind“ Familiengottesdienst gefeiert worden. Dabei präsentierte Pfarrer Claudius Kurtz ein Plakat mit dem Foto der Kindergartenkinder vor 60 Jahren.

Erzieherin der ersten Stunde berichtet

Die Kindergartenkinder von heute wiederum sangen und erzählten zusammen mit ihren Erzieherinnen das Gleichnis von der Speisung der 5000. Pfarrer Ralf Brennecke, Geschäftsführer der Diakonie und damit Träger der Kindertageseinrichtung, ließ sich von Ortrun Kemle, Erzieherin der ersten Stunde, von der damaligen Situation berichten. So hatte eine Fachkraft 40 Kinder in Obhut, und weil es so viele Kinder gab, wurden eben noch einmal zehn dazu genommen.

60 Jahre ‐ ist das ein Jubiläum? Für Claudius Kurtz, seit 2005 Pfarrer an der Johanneskirche, gibt es da keinen Zweifel: „Es wurden 40 Jahre, dann 50 Jahre gefeiert, jetzt eben 60 Jahre. Und was in zehn Jahren sein wird, ist völlig offen.“ Denn nach Vollzug des Pfarrplans 2030, demzufolge von 37,75 Pfarrstellen im Kirchenbezirk Ravensburg zehn gestrichen werden sollen, wird nichts mehr so sein, wie es bislang war.

Sozialer Treffpunkt und Ort der Begegnung

Feste feiern ‐ das lässt sich jedenfalls gut auf der vom Architekturbüro Wurm und unter maßgeblichem Einsatz von Pfarrer Friedrich Necker Anfang der 1960er-Jahre großzügig geplanten Anlage in der Ravensburger Weststadt. In der ersten Zeit blickten die Kirchenbesucher beim Verlassen des Gotteshauses noch auf eine unberührte Wiesenlandschaft. Mit den Jahren hat sich darauf der Stadtteil auf zweieinhalb Kilometer in westlicher Richtung weiterentwickelt. Allerdings ohne ein echtes Zentrum. Deshalb spielt die Johanneskirche im Quartier auch eine große Rolle als sozialer Treffpunkt und Ort der Begegnung.

Trotzdem beschäftigt Pfarrer Kurtz vor allem eine Frage: „Wie können wir es schaffen, als Johanneskirche weiterhin (auch mit weniger Mitgliedern) in die Weststadt auszustrahlen mit der christlichen Botschaft in Wort und Tat?“ Denn wie in anderen Kirchen nimmt die Gemeindemitgliederzahl auch hier beständig ab. Außerdem sind nach Corona die Angebote vieler Gruppen und Kreisen stark geschrumpft.

Die Bibelstunde gibt es seit zwölf Jahren

Nicht gelitten hat dagegen die Bibelstunde. Seit zwölf Jahren trifft sich montags, 20.30 Uhr, ein Kreis sehr engagierter, unterschiedlicher Personen zum Studium der Heiligen Schrift mit Pfarrer Kurtz. Im Jubiläumsjahr wird das Johannesevangelium gelesen, die Kirche ist ja dem Evangelisten Johannes gewidmet.

Allerdings sind da auch die bedrückenden Nachrichten der Bausachverständigen über den Zustand des Glockenturms, der wie das gesamte Ensemble unter Denkmalschutz steht. „Dieser Turm braucht Ihre Hilfe!“ ‐ mit diesem Aufruf um Spenden wendet sich die Kirchenleitung weiterhin an die Öffentlichkeit, denn die Kosten von anfänglich 450.000 Euro sind auf mindestens 660.000 gestiegen. Die Gemeinde selbst muss nun rund 92.000 Euro an Spenden aufbringen, denn das tatsächliche Ausmaß der Schäden wurde erst festgestellt, nachdem die Glocken ausgelagert waren. Ein Baustopp war die Folge.

Mängelliste des Kirchturms ist gewaltig

Der ständige Feuchtigkeitseintrag durch die Schallöffnungen sowie eine teilweise zu geringe Betondecke ließen die verbauten Eisenteile rosten. Hinzu kommen noch vorangegangene unsachgemäßer Ausbesserungsarbeiten, die das Schadensbild an manchen Stellen nur verdeckten. Überdies setzte der Metallglockenstuhl dem Gemäuer erheblich zu. Die Mängelliste ist also gewaltig. Immerhin spricht Kirchengemeinderat und Bauausschussmitglied Wolfgang Regedzinski inzwischen zuversichtlich von einem Übereinkommen mit dem Landesdenkmalamt. So kann die Sanierung jetzt fortgeführt und der alte Glockenstuhl restauriert werden.

Weitere Termine in dieser Woche

Mittwoch, 19 Uhr: „Sechzig“ Theater, Musik, Kulinarik mit der Gruppe „LiveTiKer.

Freitag, 20 Uhr: Festvortrag zum Johannesevangelium von Professor Hans-Christian Kammler.

Samstag, 16 Uhr: Zauber Tommy Bright, Kinder- und Familienvorstellung, 19 Uhr: Abendvorstellung.

Sonntag, 11 Uhr: Jubiläumsgottesdienst der Gesamtkirchengemeinde mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl. Im Anschluss: Jugend befragt den Bischof (ejw) und Herbstfest.