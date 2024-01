„Was würde einer Gemeinschaft fehlen, wenn es Kirchen und christliche Gemeinschaften nicht mehr gäbe?“ Auf diese Frage steuerte der zweite Abend der Ravensburger Allianzgebetswoche zu, der in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Zeppelinstraße stattfand. Den theologischen Teil mit der Auslegung der Apostelgeschichte 4, 1-22 über Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat übernahm der Theologe Martin Hauff, seit zwei Jahren Leiter des Dekanats Ravensburg. Fragen zur Relevanz des Textes für Staat und Gesellschaft heute beantwortete der langjährige und vielseitig ehrenamtlich engagierte Stadtrat Rolf Engler.

Die deutschlandweite Allianzgebetswoche führt Christen aus Landes- und Freikirchen in all ihrer Verschiedenheit und Buntheit zusammen. Sie steht diesmal unter dem Motto „Gott lädt ein - Vision for Mission“. Biblische Texte werden hier bezüglich ihrer Relevanz für die Gegenwart betrachtet, in Fürbittgebeten geht es um aktuelle kirchliche, kommunale und gesellschaftliche Themen. Über dem zweiten Abend der Gebetswoche stand als Motto: „Gott lädt ein - durch Jesus Christus“.

Ungewöhnliche, beeindruckende Predigt

Knapp 50 Gäste waren der Einladung gefolgt, diesen besonderen Abend mitzuerleben. Moderne, ansprechende Lieder zur Gitarre und eine herzliche Begrüßung durch das Gemeindemitglied Eberhard Rudolf - in Vertretung des Gemeindepastors Dirk Arold - gaben den Rahmen für die folgende, etwas ungewöhnliche und doch sehr beeindruckende Predigt.

Petrus und Johannes sind aufgrund ihrer öffentlichen Christusverkündigung in Konflikt geraten mit den kommunalen Behörden Jerusalems und dem Hohen Rat. So legt der Bibeltext nahe, ihn von zwei Seiten aus zu betrachten, aus Sicht des Theologen und aus Sicht des Kommunalpolitikers.

Lebendig und aufschlussreich

Sie erleben hier eine Life-Performance, die wir nicht geprobt haben! Martin Hauff

So leitete Dekan Hauff sein Gespräch mit Stadtrat Engler ein. Lebendig und aufschlussreich gaben sich die beiden Akteure im Wechsel das Wort - im aktivierenden Blickkontakt mit der Gemeinde, sodass bei dieser das Gefühl entstand, als Teil einer Gemeinschaft eingebunden zu sein.

Die Apostelgeschichte aus der Frühzeit der Jerusalemer Urgemeinde über eine Begebenheit von Petrus und Johannes bot Rolf Engler die Möglichkeit, die Situation zwischen Kirche und Staat heute zu beleuchten. Es wird erzählt wie die beiden Jünger nach der Heilung eines Lahmen verkünden, die Kraft für ihr Tun von Jesus erhalten und in seinem Namen gehandelt zu haben. „Es war Jesu Name, Jesu Kraft, die den Lahmen stark gemacht hat. (Apg 3,16)“ Nach der Bestrafung mit nächtlichem Arrest durch den Hohen Rat und einem Verhör durch 70 Ratsherren am nächsten Morgen werden die beiden freigelassen. Sie hatten sich wiederholt zu Jesus bekannt, werden aber aus Ratlosigkeit, doch mit der Drohung, nicht weiter unter Berufung auf Jesus zu predigen, entlassen. Petrus antwortet: „Ist es vor Gott recht, Euch mehr zu gehorchen als Gott?“

Der Glaube im Grundgesetz

Die Freiheit unseres heutigen Glaubens ist im Grundgesetz, Artikel vier, und Artikel vier bis zehn der Landesverfassung Baden Württemberg verankert. Darauf wies Rolf Engler hin. „Wir müssen weder Verfolgung noch Repression befürchten.“ Die Freiheit zur Religionsausübung schließe aber auch die Mitverantwortung für das Zusammenleben der Menschen ein. Hier erinnerte Engler an lebenslange religiöse Begleitung, Betreuungsarbeit in Kindergärten oder Seniorenheimen, an Selbsthilfegruppen oder die jetzt wieder aktuelle Vesperkirche.

Gebe es in unserer Gesellschaft keine christlichen Kirchen oder Gemeinschaften mehr, so bliebe die Frage nach dem Sinn des Lebens unbeantwortet. Innere Unsicherheit, das Fehlen von sozialer Geborgenheit und von Solidargemeinschaften würde die Gesellschaft ärmer machen. Sie brauche besonnen handelnde, mitfühlende Menschen. „“, sagte Hauff.

Wir in Deutschland können froh sein, dass wir diese bunte christliche Vielfalt haben. In manchem sind wir verschiedener Meinung, aber wir haben alle nur einen Glauben. Martin Hauff

Petrus als Fels in der Brandung

Die letzte Frage während der Dialogpredigt, gestellt von Dekan Hauff an Herrn Engler: Welche Inspiration nehmen Sie mit aus dem Leben des Petrus?

„Ich stehe dazu: Ich bin Christ. Petrus als Fels in der Brandung und Mensch mit Ecken und Kanten ist ein Vorbild für mich. Geschmeidige werden heute oft gesucht. Ein Haus aber braucht nicht nur runde, glatte Steine! Ohne eckige, kantige ist es nicht stabil. Wir müssen hinstehen und uns bekennen, auch zu Verfehlungen. Petrus Beispiel zeigt: Jesus lässt uns nicht fallen.“