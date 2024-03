Der Frühling naht und damit ist es auch wieder Zeit gewesen für das Frühjahrskonzert mit dem Stadtorchester Ravensburg. Diesen Sonntag stand es unter dem Motto „Kino für die Ohren“ mit ausgewählter Filmmusik und bekannten Musical-Höhepunkten. Mit Musikdirektor Harald Hepner am Pult erklangen im ausverkauften Konzerthaus Werke so renommierter Komponisten wie Philipp Sparke, John Powell oder Andrew Lloyd Webber. Das Stadtorchester ist in jeder Hinsicht Garant für Top-Blasmusik.

Sich erinnern mit Musik

Wer von den älteren, vielleicht ja auch von den jüngeren Semestern erinnert sich nicht an die damals beliebten Winnetou-Filme, die regelmäßig über die Flimmerkiste liefen und es bis heute gelegentlich auch noch tun. An den legendären Pierre Brice als Häuptling der Apachen, Lex Barker als seinen Freund Old Shatterhand, an die Überfälle und Verfolgungsjagden im weiten Land der Büffelherden. Diesem verfilmten Opus von Karl May hat der Komponist Martin Böttcher (1927 bis 2019) in den 1960er-Jahren die „Große Suite über Winnetou“ auf den Leib geschrieben. Es gehe ums Erinnern und das auf dem Wege der Musik, moderierte Vereinsvorsitzende Myriam Gompper den Abend.

In Sparkes Werk „Between the two Rivers“ von 2004 für sinfonisches Blasorchester sei es das Martin Lutherische Lied „Eine feste Burg ist unser Gott“, das die expressiv angelegten Variationen melodisch durchzieht. In den fünf Sätzen von Böttcher ist es die Heldenfigur Winnetou. Dafür sei Gompper damals als zehnjähriges Mädchen mit den Eltern bis nach Kroatien gefahren zu den Originalschauplätzen. Nur den dritten Teil, in dem Winnetou stirbt, habe sie bis heute nicht gesehen.

Sehnsuchtsgetragener Auftakt

Den Solopart übernahm Mundharmonika-Spielerin Monja Heuler. Sie kommt aus Trossingen, wo sie am Hohner-Konservatorium Akkordeon und chromatische Mundharmonika studiert hat. Und da war er dann auch gleich - der sehnsuchtsgetragene Auftakt im Prolog mit Winnetou und dem grenzenlosen Blick über die Prärie. Manch einen wird die Musik zu „Unter Geiern“, „Grand Canyon“ oder „Hilli Billy Tilly“ an die entsprechenden Szenen erinnert haben.

Was das Stadtorchester dabei auszeichnet, ist die enorme Leichtigkeit, mit der sie grandios aufwallende und im selben Moment wieder beruhigte Partien inszenieren. Wie sie bei hohen Tempi die Punktierung beherrschen und zielsicher die Tonstärken wechseln und das in kompositorisch vertrackt angelegten Werken. Harald Hepner ist in all dem der ruhende Pol. Derjenige, der auch noch so explosive Ausbrüche nicht aus dem Ruder laufen lässt, und es versteht, sein Ensemble zu immer neuen Höhenflügen anzuspornen.

Hoch dramatisch

Davon gab das Orchester gleich zum Auftakt mit Sparkes Opus eine gelungene Kostprobe. Gefolgt von „Cry of the last Unicorn“ (2011) von Rossano Galante, das keine Filmmusik ist, doch die Geschichte mit der Jagd auf das seltene Tier wäre sicher dafür geeignet. Hoch dramatisch geht es darin zu, sobald die Querflöten das Szenario einleiten, und doch trägt die Melodie bei aller Schwere etwas Versöhnliches in sich.

Mit John Powells „How to train your Dragon“ (2010) ging das Stadtorchester in sein zweites Set. Mal tänzerisch und poetisch, wenn abwechselnd Flöten, Xylophon und Fagotte einen Moment der Ruhe schaffen in dem wilden Treiben und dem finalen sinfonischen Klangrausch. Hier bewies das Orchester einmal mehr, dass es als ein überaus harmonischer Organismus agiert.

Vier frisch gebackene Landespreisträger

Dazu gehört auch, dass es vier frisch gebackene erste und zweite Landespreisträger bei dem Bundeswettbewerb Jugend musiziert gibt: Luis Abler an der Tuba, Moritz Renn am Horn und James Lies an der Posaune. Zu Hits aus Webbers „The Phantom of the Opera (1986) verriet Gompper, das die Musikschule Ravensburg bereits mitten in den Proben zu ihrem nächsten Musical „Sister Act“ stecke, das im September Premiere feiern werde.

Dass nach Bill Whelans „Riverdance“ (1994), der sich wie um sich selbst kreisend zu einem wahren Energiespender entwickelte, die Zugabe nicht fehlte, stand außer Frage. Mit dem Song „Today is the Gift“ erinnerte das Orchester an die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks, die 1955 den Busboykott von Montgomery auslöste und damit die schwarze Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. In dem Kontext forderte Gompper das Publikum auf, sich gegen jede Art von Diskriminierung zur Wehr zu setzen. So war dieses Konzert ein Geschenk auf vielerlei Ebenen.