Kindertrettraktor-Demo in der Ravensburger Innenstadt

Eine Kindertrettraktor-Demo findest am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 12 Uhr. Wie die Stadt mitteilt startet die Demo am Untertor, geht über die Bachstraße sowie Schulgasse und endet am südlichen Marienplatz vor dem Kornhaus. Das Motto lautet: Kindertrettraktor. Der Veranstalter rechnet laut Stadt mit circa 100 teilnehmenden Kindern und circa 20 Erwachsenen.