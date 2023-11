In den weiten Ebenen der Philippinen, etwa vier Autostunden von der Hauptstadt Manila entfernt, kämpft die Kinderschutzorganisation Preda gemeinsam mit der Fairhandelsgenossenschaft WeltPartner mit Sitz in Ravensburg gegen Kinderprostitution und Misshandlung in Gefängnissen. Pater Shay Cullen, der die Organisation 1974 gründete, hat mit Preda weltweit Anerkennung für den Einsatz für Kinderrechte gewonnen.

Seit der Gründung konnten bereits hunderte Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren aus Gefängnissen und Jugendstrafanstalten gerettet werden. Viele von ihnen wurden verhaftet, nachdem sie auf der Straße nach Essen bettelten. Laut Unicef leben fast 20 Prozent der Philippinos unterhalb der Armutsgrenze. Tausende Kinder sind damit auch Gefahren wie der Kinderarbeit ausgesetzt oder Opfer von Kinderpornografie zu werden. Unicef schätzt, dass auf den Philippinen mehr als zehntausend Kinder als Prostituierte ausgebeutet werden. Preda konnte in den vergangenen Jahren über einhundert Mädchen aus den Fängen von Sexualverbrechern befreien.

Tatort-Kommissare im Einsatz

Seit 25 Jahren wird die Organisation zudem von dem Verein „Tatort - Straßen der Welt“ unterstützt. Die Ursprünge dieser Zusammenarbeit liegen in den Dreharbeiten des Tatort-Krimis „Manila“ aus dem Jahr 1998. Das Kölner Tatort-Duo Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär wurde während der Arbeit auch in der Hauptstadt der Philippinen auf die Zustände im Land aufmerksam. In den vergangenen Jahren erzielte die Kooperation zahlreiche Erfolge im Kampf gegen Ausbeutung und im Schutz von Kindern und Jugendlichen. Ulrike Thönniges, Geschäftsführerin von „Tatort - Straßen der Welt“, erzählt der „Schwäbischen Zeitung“, dass der Bau und die langfristige Unterhaltung von Schutzhäusern eines der Herzstücke der Zusammenarbeit sei.

So bietet das Preda-Mädchenschutz-Haus missbrauchten Mädchen nicht nur Schulbildung, sondern auch intensive Betreuung, Therapie und juristische Unterstützung im Kampf gegen ihre Peiniger. Das Preda-Jungenschutz-Haus dient ebenfalls als Schutz- und Therapiezentrum. Befreite Jungen erhalten ebenfalls Therapien und Möglichkeiten für Schulabschlüsse.

Die Mission von Preda erstreckt sich jedoch über den Schutz von Kindern hinaus. So unterstützt die Organisation auch Mangobauern und ihre Familien, um durch fairen Handel die Armut zu lindern. Gemeinsam mit der Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner mit Sitz in Ravensburg werden den Mangobauern überdurchschnittliche Preise für den Verkauf der Mangos gezahlt. Die Früchte werden dann unter anderem zu Mangopüree, Gummifrüchten, wie die Mango Monkeys, oder Mangochips verarbeitet. Der Verkauf sichert den Familien und damit besonders den Kindern eine finanzielle Zukunft, so Geschäftsführer von Weltpartner, Thomas Hoyer.

Der Erfolg ist bedroht

Doch es gäbe eine Herausforderung, die all diesen Erfolg zu Nichte machen könnte: Die sich immer stärker verändernden Klimabedingungen. Laut Hoyer gab es 2021 einen Totalausfall der Ernte. Eine Situation, die zur Regelmäßigkeit werden könnte. Schuld seien die auf das Land treffenden Taifune, die in den vergangenen Jahren immer stärker wurden. Für die Familien sei die Ernte damit unkalkulierbar geworden, so Thomas Hoyer.

Um dennoch für eine gute Ernte zu sorgen, hat „Tatort - Straßen der Welt“ für 2024 das Projekt „Mango-Tan“ ins Leben gerufen. So sollen 10.000 neuen Mangobäumen in den höheren Lagen der Philippinen finaziert werden. Durch Spenden in Höhe von zehn Euro pro Setzling sollen diese in der Region des indigenen Volkes der Aeta in der Provinz Zambales gepflanzt werden. Die Spende deckt nicht nur die Kosten für die Setzlinge, sondern auch für den Transport, die Arbeit und die Pflege der Bäume.

Die Ziele des Projektes erstrecken sich über die Erhöhung des Einkommens der Kleinbauern bis hin zur nachhaltigen Lebensmittelversorgung und Verbesserung der Lebenssituation der indigenen Gemeinschaften. Die Aktion trägt auch dazu bei, durch Bergbau verwüstete Gebiete in der Gemeinde wieder aufzuforsten, sagt Ulrike Thönniges.

Mangochips bekommen „Konkurrenz“

Auch Weltpartner hat für das kommende Jahr ein weiteres Ziel vor Augen. So sollen die ersten fair gehandelten Bio-Bananenchips von Preda auf den Markt kommen. Dazu wurde die Investition in Maschinen zur Herstellung der Chips gemeinsam mit Preda erarbeitet. Die Produktion ermöglicht es jungen Frauen, die als misshandelte Mädchen Schutz bei Preda fanden, einen sicheren Arbeitsplatz und damit ein geregeltes Einkommen zu erhalten. Da der faire Handel jedoch nur einen Teil der Finanzierung dieser Ziele ermöglicht, sei die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ unglaublich wichtig, so Thomas Hoyer.

Auch Ulrike Thönniges betont die Notwendigkeit der Spenden. Zwar könne man gemeinsam mit Handelspartnern wie Weltpartner aus Ravensburg einen gewissen Teil der Ausgaben decken, doch fehle weiterhin ausreichend Geld, um gerade die Kinder zu versorgen und ihnen eine uneingeschränkte Schulbildung zu bieten. Sie hofft, dass auch in diesem Jahr die Menschen auf den Philippinen Unterstützung erhalten, um so den Armutskreislauf für immer mehr Familien zu durchbrechen.