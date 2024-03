Seit Gebühren erhoben werden, verschmähen Autofahrer die Parkplätze auf der Kuppelnau. Nicht so schlimm: So könnten die Ravensburger schneller als gedacht zu ihrem lange ersehnten Stadtpark kommen. Am Grünzeug fehlt’s zwar noch. Aber immerhin ist das Gelände schon gratis ausgestattet mit nachhaltigen Fitnessgeräten für zugezogene Schotten und einheimische Kraftprotze. Wer lieber sitzt als schwitzt, glüht einfach schon mal fürs Rutenfest vor. (Foto: Rainer Weishaupt )