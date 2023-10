Ein achtjähriges Mädchen soll in Ravensburg eine vergrößerte Rachenmandel entfernt bekommen. Obwohl sie lange auf diesen Operationstermin für ihre Tochter gewartet hat, erwägt die Mutter eine Absage: Denn ihre Tochter wird kein Krankenhausbett bekommen.

Die Frau ist fassungslos, dass ihr die Ärzte empfehlen, mit ihrem Kind nach der ambulanten OP auf eigene Kosten in einem nahegelegenen Hotel zu übernachten. Zu solchen Empfehlungen wird es künftig häufiger kommen, wie die Oberschwabenklinik (OSK) bestätigt.

Mutter hat Angst vor Nachblutungen in der Nacht

Für 80 Euro hat die 40-jährige Mutter ein Doppelzimmer gebucht. Um den Preis geht es ihr gar nicht. Sie hat Angst. Im Volksmund spricht man beim geplanten Eingriff von der Entfernung der Polypen. „Was mach’ ich, wenn mein Kind eine Nachblutung hat und erstickt? Wenn sie da nachts neben mir liegt, ich es aber nicht merke?“

Ihr sei zwar bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit gering sei. Aber immerhin hat ihr der Hals-Nasen-Ohren-Belegarzt an der Oberschwabenklinik nahegelegt, besser nicht nach Hause nach Bad Schussenried zu fahren.

Zunächst war nach Angaben der Mutter geplant, das Kind stationär am St.-Elisabetehen-Krankenhaus (EK) aufzunehmen. Rund fünf Wochen vor dem Operationstermin habe sie einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen. Der OP-Termin könne nur gehalten werden, wenn sie sich mit der Tochter im Hotel einbuche. „Wenn ich das nicht wünschte, müssten sie den Termin auf unbestimmte Zeit absagen“, erinnert sich die Mutter an den Gesprächsinhalt.

Aufgebrachte Frau lässt sich Empfehlung schriftlich geben

Für sie sei das ein „Unding“. Die Operation wäre wichtig, die Tochter könne wegen der Polypen schlecht atmen.

Weil die Frau so aufgebracht war, hat sie vom HNO-Belegarzt in der Oberschwabenklinik die Empfehlung zur Hotelübernachtung schriftlich angefordert. In dem Schreiben, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, heißt es, dass die junge Patientin „eine Nacht nach der OP im Umkreis von max. 10 Kilometer des Krankenhauses übernachten sollte“. Der Wohnort liegt aber weiter entfernt. „Somit hat die Patientin keine andere Möglichkeit wie eine Hotelunterkunft aufzusuchen“, schreibt der Arzt.

Anzahl ambulanter Operationen nimmt weiter zu

Die Oberschwabenklinik hat im Frühjahr 2023 ihre ambulanten Operationsmöglichkeiten ausgebaut. Von April bis September sei die Anzahl der ambulanten Operationen im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum schon um 20 Prozent auf 1123 Eingriffe gestiegen, teilt die OSK-Pressestelle mit.

Der ärztliche Direktor Oliver Rentzsch sei mit dieser Entwicklung zufrieden. Und der Trend zur ambulanten OP wird sich fortsetzen. Im Lauf des Jahres 2024 kommt voraussichtlich ein weiterer Operationssaal für Eingriffe ohne stationäre Aufnahme der Patienten hinzu.

Einer von 100 Patienten kommt wegen Beschwerden zurück

Das hat zur Folge, dass künftig mehr Patienten die Empfehlung bekommen, nach einer OP in einem nahegelegenen Hotel zu übernachten. Derzeit sprechen allein die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte so eine Empfehlung etwa einmal im Monat aus, wie die Kliniksprecherin mitteilt. Die HNO-Ärzte rechneten aber damit, dass bei einer Zunahme der ambulanten Operationen auch häufiger zu dieser Empfehlung kommen wird.

Wegen akuten Beschwerden nach einer ambulanten OP, zum Beispiel Nachblutungen, komme etwa einer von 100 Patienten binnen 24 Stunden in die Klinik zurück.

Klinik verweist auf Vergütungsregeln der Kassen

Ob jemand stationär aufgenommen wird oder nicht, liegt laut Kliniksprecherin an der Art der OP und am Zustand des Patienten. „Ein Krankenhaus kann Patienten nicht nach eigenem Gutdünken oder auf Patientenwunsch stationär aufnehmen“, heißt es auf SZ-Anfrage. Dafür gebe es Vorschriften im Sozialgesetzbuch. „Werden Patienten stationär versorgt, obwohl eine ambulante Behandlung angezeigt gewesen wäre, können die Krankenkassen die Vergütung dieser Leistungen verweigern.“

Zu einer stationären Aufnahme nach einem sonst ambulant durchgeführten Eingriff könne es zum Beispiel dann kommen, wenn ein Patient alleinstehend oder dement ist, wenn es sich um ein Kind handelt oder eine Person, die Probleme hat, sich verständlich zu machen. Das müsse im Einzelfall beurteilt werden.

Im Krankenhaus will man Ängste durch Erklärung ausräumen

Die vergrößerte Rachenmandel wird in der Regel ambulant entfernt, wie die Techniker Krankenkasse in Baden-Württemberg auf Anfrage erklärt. Ob ein betroffenes Kind stationär aufgenommen werden muss, entscheide der Arzt.

Die Klinikpressestelle befürchtet nicht, dass jemand aus Angst vor unerwünschten Nachwirkungen der OP, die den Patienten dann im Hotel ereilen, einen Eingriff absagt. Patienten mit Ängsten und Bedenken erkläre man, warum ein stationärer Aufenthalt nicht erforderlich sei. Die Familie aus Bad Schussenried wird den Eingriff voraussichtlich absagen ‐ nicht nur wegen der Angst vor der Nacht im Hotel. Das Kind habe jetzt kurz vor der OP eine Mittelohrentzündung bekommen, sagt die Mutter.