KG-Zweite kämpft um die Vizemeisterschaft

Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt II hat am vergangenen Samstag gepunktet. Gegen die KG Königsbronn/Faurndau, dem aktuellen Tabellensiebten, gab es ein 16:16-Unentschieden. Mit diesem Ergebnis halten die Oberschwaben im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Landesklasse Württemberg den ASV Möckmühl, der zeitgleich gegen Neckarweihingen verlor, weiterhin auf Distanz.

Rhein und Streber holen Höchstwertung

Trotz der vermeintlich guten Platzierung stecken die Gastgeber noch im Abstiegskampf und daher war Königsbronn/Faurndau gewillt, die leicht favorisierten Baienfurter zu ärgern. Die KG-Zweite musste auf Punktegarant Danny Mayr verzichten, der erneut in die Bundesligamannschaft aufgerückt ist, dennoch stellte der Tabellenzweite eine schlagkräftige Truppe auf und holte durch den deutschen B-Jugendmeister Ruwen Hund (57 kg griechisch-römisch) die ersten Punkte des Abends kampflos. Ebenfalls kampflos strichen die Gastgeber in Form von Richard Rhein (130 kg griechisch-römisch) die erste Höchstwertung ein. Im Anschluss war KG-Talent Oskar Härdtner (61 kg Freistil) trotz gutem Kampf seinem deutlich erfahreneren Gegner unterlegen (Schulterniederlage). Timofei Xenidis (98 kg Freistil), selbst langjährige Stütze der ersten Mannschaft, hatte gegen seinen 18 kg leichteren Kontrahenten Abdel Baser Mohammadi keine Mühe und legte ihn beim Stand von 14:0 noch auf die Schultern. In der Gewichtsklasse bis 66 kg im griechisch-römischen Stil traf William Lehn, der in dieser Saison auch schon Erfahrung in der Bundesliga sammeln durfte, auf Marc Hieber. Nach der ersten Aktion leicht angeschlagen, kämpfte sich der KG-Youngster durch und fuhr einen 3:1 Punktsieg ein. Mannschaftsführer Tobias Streber (86 kg griechisch-römisch) baute die Führung der KG weiter aus. Durch seinen Schultersieg über Can-Patrick Tezcan strich die Achtruppe die nächste Höchstwertung ein.

Aber dann wurde es noch einmal spannend. Durch die Schulterniederlage von Maxim Buchkammer (71 kg Freistil) gegen den jungen Maschuk Mohamadi und der unbesetzten Gewichtsklasse bis 80 kg Freistil waren die Gastgeber wieder an den Oberschwaben vorbeigezogen. Im letzten Kampf des Abends standen sich der KG-Ringer Victor Gulas Odal (75 kg griechisch-römisch) und Rico Strubel gegenüber. Wenige Sekunden vor Schluss setzte der Baienfurter zur Kopfschleuder an und verbuchte noch eine Viererwertung für sich - somit trennten sich die beiden Mannschaften Unentschieden.

Am kommenden Wochenende steht für die KG-Zweite der Auswärtskampf beim Tabellenletzten von der TSG Nattheim II an, bevor es dann am 16. Dezember im letzten Heimkampf gegen den Meister vom TSV Meimsheim um die Vizemeisterschaft geht.