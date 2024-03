Es ist eine der schwersten Entscheidungen überhaupt. Ein Familienmitglied erleidet einen schweren Verkehrsunfall und wird später von mehreren Ärzten für hirntot erklärt. Seine Organe aber, wie Herz, Lunge und Niere, sind noch intakt. Organe, die andere Menschen dringend brauchen, um weiter zu leben. Doch einen Organspendeausweis hat der Verstorbene nicht, auch keine Patientenverfügung. Nun liegt es an den Angehörigen. Sie müssen entscheiden, ob sie die Organe ihres Enkels, Sohnes oder Bruders zur Spende freigeben.

In dieser Lage befinden sich jedes Jahr auch Verwandte von Patienten am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Das bestätigen Martin Hoepstein, Oberarzt für Anästhesie und Transplantationsbeauftragter, und sein langjähriger Vorgänger Christoph Beyer. Sie räumen mit falschen Vorstellungen beim Thema Organspende auf.

Neun potenzielle Fälle in Ravensburg

Nicht jeder Verstorbene wird zum potenziellen Organspender. „Der Kreislauf des Patienten muss noch funktionieren“, erklärt Martin Hoepstein. In Betracht kommen Menschen, bei denen beispielsweise aufgrund einer Sturzverletzung oder Blutung im Kopf alle Hirnfunktionen ausfallen, und deren restliche Organe durch eine künstliche Beatmung noch funktionsfähig gehalten werden können.

Neues Onlineregister für Organspende Ab Montag, 18. März 2024, können Bürgerinnen und Bürger auch online ihre Entscheidung für oder gegen eine Organ- oder Gewebespende eintragen. Die Angabe ist freiwillig und kostenlos. Diese kann jederzeit geändert oder gelöscht werden. Der Organspendeausweis in Papierform gilt weiterhin. Zum Organspende-Register

Einzelfälle, bei denen Patienten wieder wach werden, weil eine Hirnregion die Funktion der anderen übernimmt, gibt es laut den Oberärzten. Allerdings könne es hier nicht versehentlich zu der Diagnose Hirntod kommen (wird von Experten irreversibler Hirnfunktionsausfall genannt). Diese muss von zwei unterschiedlichen Ärzten anhand von mehreren Kriterien festgestellt werden. So schreibt es auch das Transplantationsgesetz vor, wenn es zu einer Organspende kommen sollte.

Im vergangenen Jahr zählten die Ravensburger Ärzte neun Fälle, bei denen eine Entnahme möglich gewesen wäre. In den Jahren 2021 und 2022 waren es jeweils elf. „Wir sind ja froh, dass es weniger Schädelverletzungen gibt. Das mag auch an der Sicherheit der Fahrzeuge liegen, die deutlich zugenommen hat“, erklärt Oberarzt Hoepstein.

Am Westallgäu-Klinikum Wangen gab es in den vergangenen zehn Jahren nur einen Fall. Das hängt laut Hoepstein aber damit zusammen, dass Menschen mit schweren Kopfverletzungen bevorzugt in Ravensburg behandelt werden. Dort gibt es einen dafür ausgelegten Fachbereich, die Neurochirurgie.

Spenderzahlen wieder gestiegen

Von vier der neun potenziellen Spendern im Jahr 2023 wurden Organe entnommen und dann auch gleich mehrere. Im Schnitt sind es drei Organe pro Spender, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) berichtet. Deutschlandweit ist die Zahl der Organspender laut DSO zuletzt wieder gestiegen. 2023 waren es demnach 965 Spender, gut 200 mehr als im Jahr 2017. Damals erreichte die Zahl den niedrigsten Stand seit 20 Jahren.

Ein paar Jahre vorher war herausgekommen, dass Daten von Wartelisten-Patienten manipuliert worden waren. Um solche Manipulationen zu vermeiden, gibt es mittlerweile unangekündigte Kontrollen in Transplantationszentren. Im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg aber werden keine Organe transplantiert, sondern lediglich entnommen.

Etwa 8500 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Das sind deutlich mehr als Organe hierzulande jährlich gespendet werden (rund 2800). Transplantationskliniken sind also angewiesen auf Spenden aus dem Ausland. Trotzdem sterben täglich im Schnitt drei Menschen, weil sie kein Spenderorgan bekommen haben.

Oberarzt Martin Hoepstein beobachtet, dass viele Menschen in Deutschland auf das Thema mit Argwohn reagieren, nach dem Motto: „Wenn ich jetzt sage, ,ich bin Organspender’, werde ich vielleicht schlechter behandelt.“ Hoepstein betont: „So ein Gefühl wollen wir auf keinen Fall kreieren.“

Martin Hoepstein, Oberarzt für Anästhesie, ist einer von drei Transplantationsbeauftragten am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Er hat seinen Vorgänger, Christoph Beyer, im Juli 2023 abgelöst. (Foto: Oberschwabenklinik )

Sein Kollege Christoph Beyer ergänzt: „Bei allen Patienten findet, sofern möglich, die maximale Therapie statt.“ Die anschließenden Schritte würden dann vom Verlauf des Gesundheitszustandes abhängen. „Es gibt Patienten, bei denen sich das zum Schlechteren entwickelt. Spätestens dann sprechen wir routinemäßig das Thema Organspende an“, sagt Beyer. Dazu seien sie auch verpflichtet. Er und seine Kollegen wurden für Gespräche mit Angehörigen von der DSO geschult.

Oft fehlt die schriftliche Entscheidung

In Gesprächen stellen sie immer wieder fest, dass die Angehörigen nur vermuten können, wie der Wille des Patienten zu Lebzeiten aussah. Das zeigen auch Daten der DSO. Nur die wenigsten Zustimmungen und Ablehnungen basieren demnach tatsächlich auf Schriftstücken. Angehörige haben deshalb bei Zweifeln das letzte Wort - auch dann, wenn ein Organspendeausweis vorliegt oder der Patient ein Tattoo auf der Haut trägt, das darauf hinweist.

Wenn es nahe Angehörige gibt, die sagen, sie fühlen sich unwohl damit, dann wird man es nicht tun, um sie nicht zusätzlich zu belasten. Oberarzt Christoph Beyer

Beyer appelliert an jede und jeden, regelmäßig in der Familie über das Thema zu sprechen. Dann fällt es den Angehörigen leichter, den Wunsch des Verstorbenen zu akzeptieren.

Oberarzt Christoph Beyer war viele Jahre lang Transplantationsbeauftragter am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. (Foto: Felix Kaestle/Oberschwabenklinik )

Immer mehr Menschen in Deutschland besitzen einen Organspendeausweis, wie repräsentative Befragungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen. Im Jahr 2012 waren es noch 22 Prozent, zehn Jahre später bereits 40 Prozent.

Wenn ich eine maximale Therapie möchte, gehört es für mich als soziale Verpflichtung dazu, anderen zu helfen. Oberarzt Christoph Beyer

Wird der Organspende zugestimmt und tritt tatsächlich der Hirntod ein, organisiert die DSO alles weitere, wie die Oberärzte berichten. Die Stiftung ermittelt über die gemeinnützige Stiftung Eurotransplant die Person, die auf der Warteliste als nächstes für das entsprechende Organ dran ist, und informiert die zuständige Transplantationsklinik. Diese wiederum schickt ein Team aus Ärzten an das Entnahmekrankenhaus. Vom Zeitpunkt, bei dem der Hirntod von zwei unterschiedlichen Ärzte festgestellt wurde, bis zum Ende der Entnahme vergehen laut DSO nicht einmal 24 Stunden.

Register soll Entscheidung einfacher dokumentieren

Ein neues Onlineregister soll künftig vermeiden, dass die Entscheidung für oder gegen eine Spende basierend auf Vermutungen der Angehörigen geschieht, zum Beispiel dann, wenn eine Erklärung in Papierform nicht auffindbar ist. Letztere gelten aber weiterhin. Ab Montag sollen sich Bürger auf der Internetseite www.organspende-register.de kostenlos anmelden und eintragen können, wie sie zur Organspende stehen.

Die einzige Hürde: Man muss sich online ausweisen können. Das verhindert aber, dass der Eintrag gefälscht sein könnte. Beim Organspendeausweis in Papierform wäre dies theoretisch möglich. Geplant ist, dass Transplantationsbeauftragte in Entnahmekrankenhäusern die Angaben im Register einsehen können.

Das Register wurde schon vor vier Jahren im Zuge der Reform des Transplantationsgesetzes angekündigt. Eine Widerspruchslösung aber, wie sie in vielen europäischen Ländern bereits üblich ist, wurde damals vom Bundestag abgelehnt. Dabei gilt jeder automatisch als Organspender, wenn er oder sie nicht zu Lebzeiten aktiv widersprochen hat. Baden-Württemberg, wo die Spenderzahlen bereits höher sind als in anderen Bundesländern, setzt sich weiter für diese Regelung ein.

Oberarzt Christoph Beyer hält das Ja für eine Organspende für eine ethische Verpflichtung, wenn man gleichzeitig maximale Medizin, jegliche Form der Versorgung und teuerste Behandlungen einfordert. „Da gehört die Organtransplantation auch dazu“, sagt Beyer. Doch das eine funktioniere nicht ohne das andere.