Auf den 10. Oktober vertagt hat der Taldorfer Ortschaftsrat eine Entscheidung darüber, ob die beiden Pavillongebäude neben der früheren Schule in Taldorf in eine Unterkunft für Geflüchtete umgebaut werden sollen oder nicht. Zuvor wird die Bevölkerung in einer öffentlichen Bürgerinformation darüber ins Bild gesetzt werden, was die Stadt hier plant.

Wie Bürgermeister Simon Blümcke in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats versicherte, bleibt das alte Backstein-Schulgebäude unberührt von dem Vorhaben, Wohnungen für Geflüchtete einzurichten. Die vorgesehenen Wohnungen neben der ehemaligen Schule sollen Platz bieten für maximal 16 Personen. Außerdem versprach der Bürgermeister, dass die Stadt hier ausschließlich Familien unterbringen werde. Die Unterkunft solle in die dörfliche Struktur des Ortes eingebunden werden.

Umfassendere Informationen für die Bevölkerung

Dennoch hat die Nachricht über ein solches Vorhaben erhebliche Unruhe in der Ortschaft ausgelöst. Deshalb sind die Fraktionen des Ortschaftsrat bereits im Vorfeld der Sitzung zu der Überzeugung gekommen, dass es für die Bevölkerung noch eine umfassende Information braucht, ehe das Gremium endgültig über die Pläne befinden kann. Dies teilten die Fraktionsvorsitzenden nach dem Fachvortrag mit. Der Vertagungsbeschluss fiel bei nur einer Stimmenthaltung nahezu einstimmig.

Man kann nicht behaupten, dass die Bevölkerung eine Flüchtlingsunterkunft an diesem Standort rundweg ablehnt, stellte der stellvertretende Ortsvorsteher Daniel Futterer fest.

Aber es gebe doch eine ganze Reihe von Fragen und auch Befürchtungen, die der Ortschaftsrat ausgeräumt sehen will, ehe er diesem Vorhaben möglicherweise zustimmt. Einen Termin für die Bürgerinformation könne er noch nicht nennen, aber sie soll möglichst in der Woche vor der nächsten Ortschaftsratssitzung stattfinden, erklärte Futterer auf SZ-Nachfrage.

Der Plan vom Dorfgemeinschaftshaus

Unberührt davon ist das Ziel, das alte Schulgebäude in ein Dorfgemeinschaftshaus umzubauen. Die dafür im laufenden Haushalt eingestellten Mittel werden, so Bürgermeister Simon Blümcke, auch im Jahr 2024 zur Verfügung stehen.