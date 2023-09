Das Ministerium für Landesentwicklung hat den Regionalplan für die Region Bodensee–Oberschwaben am Mittwoch nach zweijähriger Prüfung genehmigt. Allerdings hat das Regierungspräsidum Tübingen vier sogenannte Anträge auf Zielabweichungsverfahren abgelehnt. Davon zeigt sich der Regionalverband nun überrascht. Des endgültige „Aus“ für die Industrieflächen bedeute das aber offenbar noch nicht.

Achtjähriges Verfahren findet seinen Abschluss

„Auf diese Entscheidung haben wir lange gewartet. Wir sind froh, dass nun verlässliche Rahmenbedingungen vorliegen und in Kürze auch Rechtssicherheit besteht, sobald die Verbandsversammlung den Beitrittsbeschluss gefasst hat. Damit findet das über acht Jahre währende Verfahren zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans seinen Abschluss“, wird der Regionalverbandsvorsitzende Thomas Kugler in einer Mitteilung zitiert.

Wie geht es mit den Industrie– und Gewerbegebieten weiter?

Überrascht zeigt sich der Regionalverband über die Nichtgenehmigung der Anträge auf Zielabweichung für vier geplante Schwerpunkte für Industrie– und Gewerbe in Friedrichshafen–Hirschlatt, Kißlegg–Waltershofen (Ikowa), Leutkirch–Riedlings und Pfullendorf–Wattenreute. Sie hätten eine Gesamtfläche von mehr als 120 Hektar. Dazu sagt Verbandsdirektor Wolfgang Heine: „Wir bedauern diese Entscheidung. Die vier Standorte sind notwendig, um den Gewerbeflächenbedarf in der Region sicher zu stellen.“

Die Überraschung ist deswegen groß, weil es im Vorfeld anderslautende Absprachen mit den Behörden gab. Denn, so Heine: „Mit Ministerium und Regierungspräsidium war im Zuge des Anhörungsverfahrens abgestimmt, diese zum Teil kommunal angedachten Standorte zunächst auf regionaler Ebene zu sichern, sie in unser Gewerbeflächenkonzept zu integrieren und im Zuge dessen auch die Frage der Anbindung zu klären.“ Für den Regionalverband sei es schlicht „nicht nachvollziehbar“, dass eine Entscheidung auf Regionalplan–Ebene nun abgelehnt wurde und die Verfahren so auf die kommunale Ebene zurück verwiesen werden.

Wann herrscht Rechtssicherheit?

Nun muss sich die Verbandsversammlung des Regionalverbands — sie setzt sich aus Entsandten der drei Kreistage zusammen — noch über einen sogenannte Beitrittsbeschluss anschließen. Erst dann kann Rechtssicherheit bestehen. Der Termin für diesen Beschluss steht noch nicht fest, sagt Verbandsdirektor Wolfgang Heine auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die nächste Verbandsversammlung finde erst Anfang Dezember statt. „Eventuell laden wir vorher zu einer Sondersitzung ein.“

Dass Ministerium für Landesentwicklung weist außerdem daraufhin, dass gegen den Genehmigungsbescheid innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage erhoben werden kann.