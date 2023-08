Die Oberschwabenschau wird 2023 wieder fast so groß wie vor der Corona–Pandemie. Das versprechen die Veranstalter, die in diesem Jahr mit 500 bis 550 Ausstellern rechnen. Laut Pressemitteilung der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) soll die Fläche mit mehr als 40.000 Quadratmetern wieder die alte sein.

Neu sei das kompakte Format: Die Oberschwabenschau 2023 konzentriere sich auf fünf Tage. Sie biete mit der Agraria Oberschwaben gleichzeitig eine Fachausstellung für Land– und Forstwirtschaft. Los geht es dieses Jahr am Mittwoch, 18. Oktober. Letzter Messetag ist Sonntag, 22. Oktober.

„Wir kommen gut voran“, berichtet Stephan Drescher, Messechef und Geschäftsführer der RVG.

Wir haben schon jetzt 410 feste Zusagen von Ausstellern — das ist wesentlich besser als letztes Jahr um diese Zeit. 500 bis 550 Aussteller werden wir schaffen. Stephan Drescher

Das Messe-Team atme nach schwierigen Jahren auf, sagt Drescher: „Die Normalität kehrt endlich zurück. Wir freuen uns sehr auf Oktober!“

Kompaktes Programm

Die Oberschwabenschau 2023 bringt den Veranstaltern zufolge auch Neuerungen. Die wohl größte: Die Messe wird kürzer. Sie soll fünf Tage dauern. Früher waren es neun Tage, eingebettet in zwei Wochenenden. Das erste Wochenende gibt es dieses Jahr nicht, die Messe startet an einem Mittwoch. „Umso kompakter wird alles sein“, sagt Drescher. „Wir haben an jedem Messetag ein intensives, vielseitiges Programm.“

Zumal die Messe dieses Jahr viele Themen bündele: Gleichzeitig mit der Verbrauchermesse Oberschwabenschau starte auch die Agraria Oberschwaben, die Fachausstellung für Land– und Forstwirtschaft. Diese beiden Messen sollen 2023 gleich lang dauern — „auf Wunsch vieler Messegäste und Aussteller“, so die Veranstalter. Zusätzlich versammeln sich zahlreiche Aussteller der Ravensburger Genussmesse „Gusto!“ in einer eigenen Messehalle.

Freizeit– und Tourismusbereicht wächst

Im Mittelpunkt sollen 2023 die bewährten Themen stehen: Neben Land– und Forstwirtschaft gebe es einen großen Schwerpunkt beim Bauen, Renovieren und Sanieren. Einen eigenen Bereich werde das aktuelle Thema Energieeffizienz einnehmen, dort seien ein Fachforum und ein Vortragsbereich geplant. Auch zum Wohnen, zu Haushalt, Ernährung und Genuss haben sich laut RVG bereits wieder viele Aussteller gemeldet. Gewachsen sei der Themenbereich Freizeit und Tourismus. Die Messe–Gastronomen planen eigene Events mit Musik.

Neues für Kinder

Ein Tierzelt wird es 2023 nicht geben, die Tiere bleiben daheim, erklärt Messechef Drescher: „Für die Tiere war es früher manchmal schwierig, sich an die Messehalle und auch die ganzen Menschen dort zu gewöhnen. Mit dem neuen Zeitplan hätten sie die Umstellung sogar zweimal innerhalb von fünf Tagen aushalten müssen, das wollten wir vermeiden.“ Das Messe–Team habe sich deswegen nach langen Abwägungen von diesem Klassiker verabschiedet. Nun organisiere es neue Attraktionen für Familien, etwas Spannendes und Lustiges für Kinder, damit der Messebesuch zum Erlebnis werde. „Daran stricken wir gerade und werden es bald bekanntgeben“, verspricht Stephan Drescher laut Pressemitteilung.

Ansonsten soll das Messegelände rund um die Ravensburger Oberschwabenhalle wieder all das bieten, was das Publikum und viele Stammgäste erwarteten: Vertrautes und Überraschendes, Bewährtes und Neues, Nützliches und Schönes. Viele Aussteller stammen direkt aus der Region. Andere reisen aus ganz Deutschland an, aus Österreich, der Schweiz, Italien und Indien. Das Einzugsgebiet für das Publikum der Messe sei traditionell groß. Erwartet würden Gäste aus Oberschwaben, von der Alb und aus dem Allgäu, aus Vorarlberg und Tirol, Hohenlohe und Franken.

Am besten werktags

Mit etwa 70.000 Gästen rechnen die Veranstalter dieses Jahr und freuen sich auch, wenn es mehr werden. Einen Tipp hat der Messechef für alle, die flexibel planen können: „Am besten, man kommt an den ersten drei Messetagen, also Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Denn eins ist klar: Am Wochenende wird es richtig voll!“

Die Oberschwabenschau 2023 in Ravensburg dauert von 18. bis 22. Oktober. Die Messe hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 10 Euro (für Rentner, Studenten, Behinderte Personen mit Merkzeichen „B“ sowie Gruppen ab 10 Personen). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Kinder (6–14 Jahre) kosten 5 Euro, Jugendliche (15–17 Jahre) bezahlen 7 Euro. Familienkarten gibt es in zwei Varianten: Ein Erwachsener mit Kindern (6–17 Jahre) zahlt 14 Euro, die Variante für zwei Erwachsene mit Kindern (6–17 Jahre) gibt es für 25 Euro. Tickets für die Messe bekommt man online ab September unter www.oberschwabenschau.de. Alle Informationen über Programm, Messegelände, Anfahrt und Parken gibt es unter www.oberschwabenschau.de.