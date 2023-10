Die dritten Filmtage Oberschwaben sind am Donnerstagabend im Frauentorkino in Ravensburg eröffnet worden. Intendantin Helga Reichert freute sich über den vollen Saal. Auch vor dem Kino war viel los ‐ fast erwartete man einen roten Teppich angesichts des Rummels und der vielen Leute.

Adrian Kutter (von links) und Intendantin Helga Reichert im Gespräch mit den beiden Schauspielern Günter Maria Halmer und Yasin El Harrouk. (Foto: Michaela Miller )

Vor der Vorstellung konnten manche Zuschauer erste Blicke auf die prominenten Gäste werfen: Im Foyer sprach Nachwuchsschauspieler Yasin El Harrouk mit Reichert, wann würde wohl der Star des Abends, Günter Maria Halmer, auftauchen?

In ihrer Begrüßungsrede erklärte Helga Reichert, sie liebe Filme, und sie liebe das Kino.

Wir müssen zusammen Filme schauen und auf eine wertschätzende Art darüber diskutieren und nicht nur chatten. Helga Reichert

Alle Altersklassen waren im Saal vertreten, auch ältere, die man möglicherweise sonst eher selten im Kino sieht.

Reichert: „Den müssen wir zeigen“

Der Film „Weißt du noch“ handle von Liebe und von den Erinnerungen daran, erklärte Reichert. Er sei so schön, „den müssen wir zeigen“, sei sie sich mit ihrem Mann Adrian Kutter einig gewesen. Kutter ist Gründer und ehemaliger künstlerischer Leiter der Biberacher Filmfestspiele und eine Koryphäe im Kino- und Filmbereich.

Im Anschluss an den Film kamen die Schauspieler Günter Maria Halmer und Yasin El Harrouk auf die Bühne, bereit sich den Fragen des Publikums zu stellen, denn „dazu sind wir ja hier, denke ich“, so Halmer. Ob es denn schwierig sei, so eine unsympathische Person zu spielen, war die erste Frage. Halmer wirkte irritiert, die Rolle sei doch nicht unsympathisch, „nur ein bissel grantig“ sei der alte Herr. „Da muss ich heute Nacht drüber nachdenken“, so Halmer weiter.

Die Schauspieler Günter Maria Halmer (von links) und Yasin El Harrouk sowie Intendantin Helga Reichert stellten sich auf der Bühne im Frauentorkino den Fragen des Publikums. (Foto: Michaela Miller )

Halmer schwärmt vom Drehbuch

Er berichtete von 24 Drehtagen (sehr kurz für einen Spielfilm), „mit jungen, unerfahrenen Schauspielern hätte man das nicht machen können, da braucht man so alte Hasen wie Senta und mich“. Das Drehbuch sei sehr gut gewesen, „einfach großartig, von einer Emotion in die andere, wir haben gar nichts dazu erfinden müssen“, so Halmer weiter.

Nachwuchsschauspieler Yasin El Harrouk, der im Film den „Fernsehtechniker ihres Vertrauens“ darstellte, zeigte sich von seinen erfahrenen Kollegen sehr beeindruckt: „Bei so viel Text so entspannt zu spielen, da kann man sich eine Scheibe davon abschneiden.“ Schließlich lud Reichert das Publikum zum Sektempfang und zu Gesprächen mit den Schauspielern ein.

Autogramme und viele Selfies

Dort gab es dann Autogramme und viele Selfies mit Halmer und El Harrouk. Beide Schauspieler zeigten sich offen und zugewandt und gewannen spätestens jetzt die Zuneigung ihrer Fans. „Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht und so geweint bei einem Film“, meinte eine Zuschauerin.Die nächsten Tage gibt es noch viele Filmvorführungen verschiedener Kategorien, vom Kurzfilm bis zur Dokumentation, nähere Infos unter www.filmtage-oberschwaben.de.

