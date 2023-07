Kehrtwende der Stadt: Nach der Berichterstattung in der „Schwäbischen Zeitung“ sollen nun doch alle Ravensburger Grundschüler wie seit Jahr und Tag am Rutenfest eine süße Brezel und eine Wurst im Wecken bekommen. Nach den Plänen der Verwaltung sollten diese Geschenke erstmals für die Klassen 1 bis 3 gestrichen werden.

Empfohlene Artikel Viele Kinder betroffen Stadt Ravensburg spart: Keine Rutenwurst für viele Grundschüler q Ravensburg

Die Entscheidung war den Schulleitungen ohne nähere Erläuterungen mitgeteilt worden und hatte nach der Veröffentlichung für Empörung und Kritik insbesondere an Oberbürgermeister Daniel Rapp gesorgt. Auch Dieter Graf, Chef der Rutenfestkommission, bedauerte: „Es ist sehr schade, an den Jüngsten zu sparen, die unsere Traditionen pflegen. Die Rutenwurst ist eine jahrzehntealte Geste des Rats der Stadt und des Bürgermeisters an die Jugend.“ Nun werde das durch die Hintertür abgeschafft: „Dabei sind die Kosten dafür in der Summe relativ gering.“

Thema „nicht im Fokus des Interesses“

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ hatte die Stadtverwaltung zunächst erklärt, bei der Entscheidung sei es nicht um eine Sparmaßnahme gegangen. Die Verteilung der Brezeln in den Grundschulen habe die Stadt vor „große logistische Herausforderungen gestellt“. Zudem seien diese von vielen Schülern gar nicht abgeholt und in der Folge weggeworfen worden. Die Bürger habe man im Vorfeld nicht informiert, weil dieses Thema „nicht im Fokus eines größeren öffentlichen Interesses“ gestanden habe.

Seit Jahr und Tag gehört die Rutenwurst für die Ravensburger Grundschüler zum Fest dazu. (Foto: Rosa Laner )

Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung. Spontan hatte sich nach dem SZ–Artikel sogar eine Fundraising–Initiative im Internet gegründet, die innerhalb weniger Stunden ein paar Tausend Euro eingesammelt hatte, um den Schülern damit Brezeln und Würste kaufen zu können.

Gutscheine werden an alle verteilt

Das ist jetzt plötzlich nicht mehr nötig: „Die Verteilung von Rutenbrezel und Rutenwurst an die Ravensburger Schülerinnen und Schüler ist gesichert“, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung vom Dienstag. Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte nach eigenem Bekunden am Montagabend in einem Telefonat mit Marc Hamma, Inhaber der Bäckerei Hamma, eine Lösung gefunden. Es werden nun Gutscheine verteilt. Grund für die geplante Streichung von Rutenwurst und Rutenbrezel sei gewesen, dass es nur noch eine Bäckerei in Ravensburg gebe, die die Brezel herstellt und ausliefert. Es hätten dadurch nicht mehr alle Schulen beliefert werden können, so die Mitteilung der Stadt.

Wurst gibt es auf dem Festplatz

Dieses Problem sei nun aber durch Druck und Verteilung von Gutscheinen gelöst. Die Druckerei Ehrat habe sich wie die Bäckerei Hamma spontan engagiert. Die Lösung sieht nun so aus, dass an alle Grundschulen Bons für die Rutenbrezeln verteilt werden. Die Schüler können diese dann von Rutensamstag bis Rutendienstag in sieben Filialen der Bäckerei Hamma abholen.

Ebenfalls sollen noch in dieser Woche alle Schulen Gutscheine für die Rutenwurst erhalten, die auch für vegetarische und vegane Alternativen auf dem Festplatz eingelöst werden können. Das war bislang allerdings auch schon so.

Durch die Abholung der Brezeln in den Filialen sei „nicht nur das logistische Problem der Verteilung von über 3000 Brezeln an 13 Schulen am Vormittag des Rutenfreitags gelöst, sondern gleichzeitig auch die Lebensmittelverschwendung“. Die Stadt trage „wie in den vergangenen Jahren auch diese Kosten gerne“.

Warum die Stadt neben den Brezeln auch die Verteilung der Wurst–Gutscheine für die Klassen 1 bis 3 streichen wollte, dafür gibt es in der Pressemitteilung keine Erklärung.