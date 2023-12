Verkehrslage

Kaum Unfälle trotz glatter Straßen im Landkreis Ravensburg

Kreis Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Leichter Regen auf dem gefrorenen Boden nach dem Wintereinbruch vom Wochenende hat die Straßen teilweise zu Rutschbahnen gemacht. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand )

Obwohl, der leichte Regen in der Nacht und am frühen Dienstagmorgen einige Straßen in echte Rutschbahnen verwandelt hat. Ist die Lage im morgendlichen Berufsverkehr ruhig.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 08:59 Von: Eileen Kircheis