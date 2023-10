Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt seit Wochen kontinuierlich an, doch die meisten Experten sehen derzeit keinen Grund zur Beunruhigung. Die Uniklinik Tübingen hat trotzdem schon vor dem Herbst eine Empfehlung für das Tragen von Masken ausgesprochen. Die Oberschwabenklinik (OSK) in Ravensburg sieht dafür aktuell keine Veranlassung.

Eine „Task Force Corona“ tagt bereits regelmäßig an der Uniklinik in Tübingen. Ziel sei es, sich bestmöglich auf die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate vorzubereiten. Erstes Ergebnis: Seit dem 1. Oktober wird allen, die das Krankenhaus betreten, das Tragen einer Maske empfohlen. Mit dem umsichtigen Verhalten würden oft schwer kranken Patientinnen und Patienten geschützt, aber auch die Mitarbeiter, die gerade in der Erkältungszeit maximal gefordert sein werden, heißt es in einer Presseerklärung.

„Sehen keine Veranlassung“

Eine Empfehlung zum Tragen von Masken hat die Oberschwabenklinik bisher nicht ausgesprochen. Das sagt Sprecher Winfried Leiprecht auf Nachfrage von Schwäbische.de: „Momentan sind die in den Häusern der OSK auftretenden Corona-Zahlen so niedrig, dass wir dazu bis jetzt keine Veranlassung sahen.“

Allerdings wisse man aus den zurückliegenden Pandemiewellen, wie schnell sich die Situation ändern kann. Leiprecht: „Wir sind darauf vorbereitet, auch kurzfristig eine Empfehlung oder sogar eine Verpflichtung zum Tragen von Masken auszusprechen und umzusetzen, sollte es die Lage erfordern. Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und sehr engmaschig.“ Beraten wird die Oberschwabenklinik dabei weiterhin vom Beratungszentrum für Hygiene (BZH) in Freiburg. „Experten des BZH sind ständig bei uns im Hause und wir haben täglich Kontakt zu ihnen“, so Leiprecht.

Vorsichtsmaßnahmen gelten

Momentan gelten an der OSK die Corona-Vorsichtsmaßnahmen, wie sie am 8. April 2023 formuliert worden sind. Diese empfehlen ein Tragen von Masken den Beschäftigten nur für den Fall, dass es dazu einen konkreten Anlass wie zum Beispiel die Infektion eines Patienten gibt.