Ravensburg

Karten für Multimediashow über Korsika gewinnen

Ravensburg / Lesedauer: 2 min

Der Fotograf Michael Fleck zeigt die Mittelmeerinsel Korsika in allen ihren landschaftlichen Facetten; hier La Parata. (Foto: Michael Fleck )

Der Fotograf und Abenteurer Michael Fleck zeigt am 11. Januar in Ravensburg und am 13. Januar in Friedrichshafen Panoramabilder und Videosequenzen seiner Reisen.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 13:33 Von: sz