Karten für Eisrevue in Ravensburg gewinnen

Der Eis-Sport-Club Ravensburg präsentiert am Samstag, 16. März, um 19 Uhr und am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr in der CHG-Arena Ravensburg sein neues Showprogramm mit dem Titel „Tanz durch die Zeiten“. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für die Eisrevue.

Es wird laut Pressemitteilung die Geschichte von Anna und Felix erzählt, die für die Schule ein Themenheft zu den Epochen der Erde gestalten müssen. Mit wundersamen Dingen, die sie auf dem Dachboden finden, entdecken die beiden Kinder verschiedene Erdzeitalter - angefangen von der Entstehung unseres Planeten bis zum „Zeitalter der Raumfahrer“. In einer fantasievollen Kulisse wird laut Mitteilung ein zweistündiges Programm mit Showdarbietungen voller Anmut und Humor sowie sportlichen Highlights präsentiert - gepaart mit glamourösen Kostümen und abwechlsungsreichen Melodien.

Wer zwei Karten für die Eisshow gewinnen möchte, der sollte bis bis Mittwoch, 13. März, 12 Uhr, eine Mail mit seinem Namen und dem Stichwort „Eisrevue" schicken an [email protected]. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Karten gibt es auch unabhängig von der Verlosung im Vorverkauf auf tickets.schwaebische.de, bei der Tourist-Info Ravensburg sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.