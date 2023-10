Karolin Maria Thiel übernimmt Klinikleitung

Karolin Maria Thiel (Foto: Klinik) übernimmt zum 1. November die Leitung der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik hat sie zur Nachfolgerin von Thilo Welsch berufen. Interimsmäßig wird der Fachbereich derzeit von Franz Immler geleitet. Dies teilt die Klinik mit. Karolin Maria Thiel wechselt vom Universitätsklinikum in Tübingen, wo sie als Leitende Oberärztin der Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie tätig ist, nach Ravensburg. Sie ist 1975 in Stuttgart geboren, verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Leutkirch und schloss ihre Schulausbildung im Remstal ab. Sie studierte Medizin in Rostock und an der Charité in Berlin mit Auslandsaufenthalten in Spanien und Argentinien. 2002 kam sie als Assistenzärztin nach Tübingen. 2015 wurde sie zur Oberärztin ernannt. 2018 wurde ihr die Leitung der Onkologischen Chirurgie des oberen Gastrointestinaltraktes und 2020 die Leistung des Zentrums für Gastrointestinale Chirurgie übertragen. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern.