Karibische Gute Laune

Auf ihrem neuen Album „Renacer“ feiern El Flecha Negra (Foto: Markus Schumacher) die Liebe, das Leben und die Musik. Diese Intensität und Lebensfreude verströmen die sechs Musiker auf der Bühne mit spielerischer Leichtigkeit und mitreißend positiver Ausstrahlung. Am Samstag, 14. Oktober, spielt die Freiburger Band in der Zehntscheuer Ravensburg. Bei El Flecha Negra treffen südamerikanische Roots auf karibische Leichtigkeit, torkelnde Chicha Gitarren auf glasklare Trompetensätze. Tickets kosten regulär 22 Euro und ermäßigt 20 Euro, Vereinsmitglieder zahlen 18 Euro. Die Karten können an der Tourist-Info und bei der Schwäbische Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.