Zwei große Pkw-Anhänger mit je fast einer Tonne Müll und Unrat haben zwölf Kayakfahrer und drei Paare im Canadier des Kanu-Clubs Welfen Ravensburg am Samstag eingesammelt. Wie der Verein mitteilt, entfernten sie den Müll in und entlang der Schussen auf einer neun Kilometer langen Strecke vom Schussensteg bei Berg bis zur Kläranlage Langwiese.

Umwelt ist ihnen wichtig

„Wir Kanufahrer lieben die Natur und saubere Flüsse. Es macht uns jedes Mal fassungslos, was manche Leute gedankenlos oder absichtlich in den Fluss werfen. Wir machen nicht nur Freizeitsport, wir kümmern uns auch um die Umwelt in einer so schönen Flusslandschaft unserer Schussen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei ihrem Einsatz fanden sie so einiges, was nicht in die Natur gehört: mehrere Fahrräder, einen großen Einkaufswagen, jede Menge Kunststoff- und Plastikmüll, viele Glasflaschen und Getränkedosen, Textilien, Planen, einen Teddybären und einen Kinderwagen.

Es war ein gutes Gefühl, eine sportliche Kanufahrt mit einer guten Tat für die Umwelt zu verbinden, so die Vereinsmitglieder weiter.

Müde, hungrig und schmutzig beendeten die Kanuten mit Einbruch der Dämmerung ihre Aktion. Ihre „Beute“ übergaben sie dem Bauhof der Stadt Ravensburg.