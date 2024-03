Die Stadt Ravensburg will den Kampf gegen den Müll auf öffentlichen Plätzen fortsetzen. Dafür legt sie jetzt auch härtere Bandagen an. Fast 100 Raucher mussten inzwischen schon 50 Euro Bußgeld zahlen, weil sie beim Wegschnippen einer Zigarettenkippe erwischt wurden. Kritiker und CDU-Stadtrat Rolf Engler geht das aber alles noch nicht weit genug.

Im vergangenen Sommer hat die Stadt eine Kampagne gegen das zuletzt stark gestiegene Müllaufkommen gestartet. Weithin sichtbares Zeichen war der Mülltonnenturm, der mit seinen 125 Tonnen die Menge an Müll repräsentiert, die wöchentlich von der Stadtreinigung aufgesammelt wird. Aufs Pflaster aufgesprühte Sprüche sollten zudem Passanten nachdenklich machen. Und mittlerweile sind auch acht zusätzliche Mülleimer in der Innenstadt aufgestellt worden.

Kampagne in der Weststadt

„Uns beschäftigt das Thema Müll weiterhin“, sagt der städtische Pressesprecher Timo Hartmann. Die Kampagne sei ein Erfolg gewesen, weil sie auffällig gewesen sei und viel Interesse auf sich gezogen habe. Hartmann: „Wir müssen aber realistisch davon ausgehen, dass das Problem nicht von heute auf morgen dadurch beseitigt wird.“

Aktuell sei daher geplant, die Kampagne ab dem Frühjahr weiterzuführen. Nach der Kernstadt sollen nach und nach auch die Quartiere in den Fokus genommen werden, als erstes die Weststadt. „Wir wollen immer wieder darauf aufmerksam machen, wie viel Müll entsteht. Wenn das schon so ist, soll dieser nicht auch noch achtlos weggeworfen werden.“

Kampf gegen die Kippen

Eine Maßnahme richtet sich speziell gegen uneinsichtige Raucher: Mit dem „Ravensburger Kippenkäschtle“ sollten diese zunächst auf sympathische Weise dafür sensibilisiert werden, wie schädlich weggeworfene Zigarettenkippen für die Umwelt sind. Wer erwischt wurde, wie er auf diese Art einen Zigarettenstummel entsorgte, bekam eine Verwarnung und gleichzeitig ein Geschenk in Form von einem Taschen-Aschenbecher. „Kippenkäschtle“ oder „Bußgeldsparer“ war auf die Deckel gedruckt. Viele wussten laut Hartmann gar nicht, dass das Wegschnippen von Kippen auf die Straße nicht erlaubt ist.

Die freundliche Aktion ist inzwischen allerdings beendet. Die Verwaltung geht nun entschiedener gegen „Sünder“ vor. Heißt: Es werden Bußgelder erhoben. Im vergangenen Jahr gab es laut Timo Hartmann schon 65 dieser kostenpflichtigen Verwarnungen. Jeweils 50 Euro musste ein Raucher wegen einer weggeworfenen Zigarettenkippe bezahlen. 2024 waren es auch schon wieder 23 Verwarnungen mit einem Bußgeld.

Kritik an schmutziger Stadt

Rolf Engler, Stadtrat der CDU, geht das nicht weit genug. In einem Schreiben an Ravensburgs Baubürgermeister Dirk Bastin hat er erneut kritisiert, wie dreckig die Innenstadt sei. Engler im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Immer wieder werde ich von Ravensburgern, besonders aber von Besuchern angesprochen, wie schmutzig diese schöne Stadt sei.“ Weingarten mache da Ravensburg in Sachen Sauberkeit vor, wie es gehen kann.

Das Problem mit den weggeworfenen Zigarettenstummeln hält der Stadtrat nach wie vor für enorm. Mit Fotos dokumentiert er bei Spaziergängen die Kippen auf dem Boden. Derzeit sind ihm besonders auch Laubabfälle noch aus dem vergangenen Herbst ein Dorn im Auge: Vor dem Amtsgericht und in der Seestraße liege das verfaulte Laub in Haufen auf der Straße. Engler fordert mehr Kontrollen, mehr Einsatz von Mitarbeitern des Bauhofes und zudem weitere Mülleimer.