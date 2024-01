Kai Strauss & The Electric Blues All-Stars in der Zehntscheuer

Kai Strauss & The Electric Blues All-Stars treten am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, in der der Zehntscheuer am in Ravensburg auf. Blues voller Kraft und Originalität ist zu hören, wenn Kai Strauss & The Electric Blues All-Stars auftreten, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. „Schon als Teenager war ich von der Magie eines Buddy Guy, Albert King oder der Vaughan Brothers infiziert“, sagt der musikalisch in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück aufgewachsene Strauss. Seit seinem professionellen Start 1995 hat er sich einen hervorragenden Ruf erspielt. Mehrere German Blues Awards bestätigen seine Relevanz als Bandleader, aber auch als Sideman ist er gefragt und spielt immer wieder mit US-Größen. Auf „Night Shift“, seiner aktuellen Veröffentlichung, gelingt es ihm einmal mehr, die Blueswurzeln mit Elementen von Funk und Soul zu einem zeitlos frischen Sound zu verweben. Es spielen in der Zehntscheuer Kai Strauss (Gitarre/Gesang), Paul Jobson (Keyboards), Kevin du Vernay (Bass) und Alex Lex (Drums). Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro (ermäßigt 22 Euro, Vereinsmitglieder 20 Euro) in der Tourist-Info Ravensburg und bei der SZ Ravensburg sowie bei allen bekannten VVK-Stellen der Region. Weitere Infos zur Band und Hörbeispiele auf www.kaistrauss.com