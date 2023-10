Noch immer gibt es keine Nachfolge-Lösung für das geplante Geschäft am Ravensburger Holzmarkt. Ein Teil der neuen Musikschule in der ehemaligen Bauhütte, die derzeit umfangreich saniert wird, war eigentlich für das frühere Blumengeschäft „Grün am Turm“ umgebaut worden, das schon früher in der Bauhütte untergebracht war. Doch die Geschäftsführerin hat sich anders entschieden.

Noch keine Lösung

„Wir haben uns auf Einzelhandel an dieser Stelle eingestellt, jetzt müssen wir den Blick wieder weiten“, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp im Gemeinderat. Stand heute gebe es noch keine Lösung. Die Verwaltung sei allerdings im Gespräch mit „Leuten, die aus der Gastronomie kommen“.

Empfohlene Artikel Gestaltung Wie der Ravensburger Holzmarkt sich verändern wird q Ravensburg

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es wieder Pläne für ein Café an dieser Stelle. Das war ursprünglich einmal die Idee für den neu gestalteten Holzmarkt, um das Quartier weiter zu beleben. Auch der Kiosk am Frauentor soll bald wieder bespielt werden.